Όπως καταγγέλλει, έφτασε στα χέρια του μήνυμα που περιείχε επιστολές με αναφορές στο πρόσωπό του, οι οποίες φέρεται να διακινούνταν τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».