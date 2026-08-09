Πολιτική
Οι πολιτικές εξελίξεις στο προσκήνιο, ειδήσεις από τα κόμματα και το πολιτικό σκηνικό της χώρας
Κουτσούμπας από Αταλάντη: Ούτε η κυβέρνηση ούτε η «βολική» αντιπολίτευση μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του λαού
Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ομιλία του.
Νίκος Παππάς: Το σχέδιο σίγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε
Αναλυτικά όσα τόνισε σε συνέντευξή του.
Νέα αποχώρηση με αιχμές από την «Ελπίδα για Δημοκρατία» - «Δεν με εκφράζει πλέον»
Όσα αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Ντουντουλάκης.
Κοντογεώργης: Προεκλογική αλλά όχι παροχολογική η ΔΕΘ
Τα μηνύματα του Θανάση Κοντογεώργη.
Τουρνάς: Πάνω από 400 πυρκαγιές σε δέκα ημέρες - Από αμέλεια το 90%
«254 άτομα παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια» είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
ΠΑΣΟΚ για την εφημερίδα «Εστία»: «Επανέλαβε το φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ της»
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
ΣΥΡΙΖΑ: Νέο αίτημα για τους Patriot - «Να επιστρέψουν άμεσα από τη Σαουδική Αραβία»
Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν.
Οι επιπτώσεις μιας 10μηνης προεκλογικής περιόδου σε ρυθμούς πόλωσης
Παράλυση στο κυβερνητικό έργο -Μάχη «δελφίνων»- Και στο βάθος «φρένο» για επενδύσεις και διεθνείς σχέσεις
ΕΛΑΣ: Κρίσιμα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής πρόληψης δασικών πυρκαγιών
Σφοδρή «επίθεση» της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση.
Δημήτρης Κοτσόργιος: Καλεί την Καρυστιανού να αποπέμψει στελέχη από το κόμμα
Όπως καταγγέλλει, έφτασε στα χέρια του μήνυμα που περιείχε επιστολές με αναφορές στο πρόσωπό του, οι οποίες φέρεται να διακινούνταν τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Κόμμα Καρυστιανού: Αποχώρησε και ο Μπρουτζάκης - «Έπρεπε να επιλέξω το αληθινό»
Η ανακοίνωση-ανάρτηση του Νίκου Μπρουτζάκη.
Άκης Σκέρτσος: Χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα η απάντηση του ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ
«Όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις "αναλύσεις της παραλίας"» ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.
Δόμνα Μιχαηλίδου: Στις 24 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Βοηθό
Οι διευκρινήσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου.
Παρουσιάζει το Οικονομικό Πρόγραμμα της η ΕΛΑΣ - Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα
«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.
ΠΑΣΟΚ: Τα επιχειρήματα και οι πίνακες του κ. Σκέρτσου διαρκούν μέχρι τα επόμενα που αναιρούν τα προηγούμενα
Αναλυτικά τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τσουκαλάς: Xρειάζεται άλλη εξωτερική πολιτική με στρατηγικό βάθος
Αναλυτικά όσα δήλωσε σε συνέντευξή του.
«Επαναξιολογείται ανά μήνα η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία»- Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Από τον Μάιο γίνεται ανά μήνα η επαναξιολόγηση- Πιεσμένη από τη «Συμφωνία της Μέκκας» η κυβέρνηση φαίνεται να αναγκάζεται να σκέφτεται το αυτονόητο, να αποσύρει τους Patriot από την περιοχή!- Θα το πράξει όμως;
Χαρδαλιάς: «Καμία ανεμογεννήτρια στις πληγείσες περιοχές» - Το μήνυμα μετά τη φωτιά στη Δυτική Αττική
Η δέσμευση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.
Οργή στον πολιτικό και νομικό κόσμο για το νέο κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών
Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευάγγελος Μπακέλας, είπε και πάλι «όχι» στην ανάσυρση από το αρχείο της «σκοτεινής» υπόθεσης - σε μια απόφαση που αποτελεί «κηλίδα» για την ελληνική Δικαιοσύνη- Πώς αντιδρά η αντιπολίτευση.
Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
Η δήλωση του Μιχάλη για τη συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν.
Ελπίδα για την Δημοκρατία: Καρυστιανού, Γρατσία, Γαλανού στο «στόχαστρο» πρώην στελεχών - «Αυλικοί» και «μυστικοσύμβουλοι»
Νέα μακροσκελής ανακοίνωση από πρώην στελέχη του Γραφείου Τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία.
Ο Πολάκης διευκρινίζει τι πρέπει να διαθέτει μία κυβερνώσα αριστερά
«Επιστρέφουμε, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών» καταλήγει ο Παύλος Πολάκης.
Ζωή Κωνσταντοπούλου από πυρόπληκτη Αττικοβοιωτία: «Δεν θα αφήσουμε να παρασιωπηθεί αυτή η εγκληματική καταστροφή»
«Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία, όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει «μπαταρία της Ευρώπης», όπως είχε εξαγγείλει το 2019», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΕΛΑΣ για «Συμφωνία της Μέκκας»: Τι λέει τώρα η κυβέρνηση για τους Patriot;
«Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη κινητοποιείται μόνο στη λογική του πρόθυμου και δεδομένου σύμμαχου» σχολιάζει η ΕΛΑΣ.
Σκυταλοδρομία συγκάλυψης στο σκάνδαλο των υποκλοπών: «Βόμβες» Κεσσέ και σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων
Σάλος μετά την τρίτη αρχειοθέτηση χωρίς έρευνα του σκανδάλου των Υποκλοπών. Η απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας.
Τσουκαλάς: Έκθεση-κόλαφος του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης
«Οι νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ.
Νικητιάδης: Ομολογία επταετούς αποτυχίας οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη βιομηχανία
Τέσσερα ερωτήματα του Γιώργου Νικητιάδη προς την κυβέρνηση με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη βιομηχανία που παρουσίασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Τάκης Θεοδωρικάκος.
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει τα κονδύλια για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
«Το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.
Το ΠΑΣΟΚ επιμένει κατά Γεωργιάδη: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό των 40 εκ. ευρώ για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»;
«Αντί να καταγράφει τους πολίτες με τα γυαλιά-κάμερα, όπως μας προειδοποιεί, ας κάτσει να καταγράψει τα προβλήματα που σωρεύονται στη δημόσια υγεία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε με χρηματοδοτικά εργαλεία τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές δυνάμεις της Αττικής
Τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση».
ΣΥΡΙΖΑ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
«Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να είναι μετάβαση σε νέα υπερκέρδη για τα ολιγοπώλια», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.