Η Φυσική «δείχνει» το δρόμο στη μάχη των μορίων - Πώς θα κινηθεί φέτος ο «κόφτης» της ΕΒΕ, ποιοι μένουν εκτός Σχολών πριν καν συμπληρώσουν Μηχανογραφικό.

Σημαντικές ανακατατάξεις στον χάρτη εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις Βάσεις 2026 αναμένεται να προκαλέσουν οι φετινές βαθμολογίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μαθηματικού–ερευνητή και συμβούλου σταδιοδρομίας Στράτου Στρατηγάκη. Η πρώτη αποτίμηση των βαθμολογιών δείχνουν άνοδο στις βάσεις των Πολυτεχνικών και Θετικών Σχολών ενώ για έκτη συναπτή χρονιά η Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα λειτουργήσει ως «κόφτης» αποκλείοντας χιλιάδες υποψηφίους από την πρόσβαση στα ΑΕΙ παρότι θα μείνουν κενές χιλιάδες θέσεις. Ενδεικτικό της παράδοξης αυτής κατάστασης το γεγονός ότι πέρσι έμειναν κενές 10.636 (!) θέσεις.

«Εκτόξευση» των μορίων στα Πολυτεχνεία

Η Φυσική αποτέλεσε την βαθμολογική έκπληξη των φετινών Πανελληνίων με τον κ. Στρατηγάκη να τονίζει ότι αναμένεται αισθητή άνοδος των Βάσεων στο 2ο Πεδίο με επίκεντρο τις Πολυτεχνικές Σχολές καθώς ο πενταπλασιασμός των αριστούχων στο μάθημα βαρύτητας δημιουργεί νέα βαθμολογικά δεδομένα στα «ρετιρέ» των σχολών. Υπό το πρίσμα αυτών των στοιχείων αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός για την εισαγωγή στα πλέον περιζήτητα τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, με αποτέλεσμα οι βάσεις να διαγράψουν ράλι ανόδου ακόμη και κατά αρκετές εκατοντάδες μόρια στις σχολές υψηλής ζήτησης. Αντίθετα, στις μεσαίες και χαμηλότερης ζήτησης σχολές οι αυξήσεις αναμένονται πιο περιορισμένες, καθώς η επίδραση των υψηλών επιδόσεων δεν θα είναι εξίσου έντονη.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στη μικρότερη δυσκολία των θεμάτων και όχι σε κάποια ξαφνική αλλαγή του επιπέδου των υποψηφίων, τονίζοντας πως τόσο μεγάλες μεταβολές στις επιδόσεις δημιουργούν στρεβλώσεις στη διαδικασία των εξετάσεων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο Dnews o κ. Στρατηγάκης «Ο μέσος όρος του 2ου Πεδίου πέρσι ήταν 12,27 και φέτος είναι 13,06 είναι αρκετά μεγάλη αυτή η αύξηση στον μέσο όρο που δείχνει ότι θα ανέβουν πολύ οι Βάσεις γιατί πήγαν οι υποψήφιοι πολύ καλύτερα στη Φυσική, οι 500 αριστούχοι του 2025 έγιναν 2.500 το 2026 το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό σκορ και δημιουργείται σημαντικό ζήτημα. Και για να είμαι απόλυτα ακριβής οι 723 αριστούχοι με βαθμό πάνω από 19 το 2025 έγιναν 2953 το 2026 στο 2ο Πεδίο. Το θέμα προκύπτει καθώς δεν μπορεί την μια χρονιά τα θέματα να είναι δύσκολα και την επόμενη αρκούντως εύκολα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία που φέτος ομολογουμένως χάθηκε.Οπότε με τα δεδομένα αυτά στο 2ο Πεδίο περιμένουμε σημαντική άνοδο.»

Η ΕΒΕ «σβήνει» το όνειρο των ΑΕΙ για πολλούς

Ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να παίζει ρόλο κλειδί στο τοπίο των Βάσεων καθώς λειτουργεί ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μηχανογραφικό δελτίο. Όπως εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης, η ΕΒΕ δεν καθορίζει την εισαγωγή σε μια σχολή, αλλά αν ένας υποψήφιος έχει δικαίωμα να τη δηλώσει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι υποψήφιοι με μέσο όρο κάτω από περίπου 8,27 (4ο πεδίο) δεν θα μπορούν να δηλώσουν κανένα τμήμα των ΑΕΙ, μένοντας εκτός της διαδικασίας επιλογής και περιοριζόμενοι αποκλειστικά στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Πρόκειται ουσιαστικά για το κατώφλι κάτω από το οποίο η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι εφικτή. Αντίθετα, όσοι συγκεντρώνουν μέσο όρο άνω του περίπου 15,67 (2ο Πεδίο) δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την ΕΒΕ, καθώς μπορούν να δηλώσουν το σύνολο σχεδόν των σχολών, ανεξάρτητα από τους συντελεστές. Μεταξύ αυτών των δύο ορίων βρίσκεται η «γκρίζα ζώνη», όπου η δυνατότητα επιλογών εξαρτάται από τον συντελεστή ΕΒΕ κάθε τμήματος.

Για την εισαγωγή στις σχολές ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών (1ο πεδίο) η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εκτιμάται ότι θα είναι στο 8,91, στις σχολές επιστημών υγείας (3ο πεδίο) στο 9,83, και στις σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών (2ο πεδίο)στο 10,45.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο κ. Στρατηγάκης προς διευκόλυνση των υποψηφίων δίνει στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις του για τη διαμόρφωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα αξιοποιώντας τα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, όπως επισημαίνει οι σχολές και τα Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα για την εισαγωγή (όπως Αρχιτεκτονική, Ξένες Φιλολογίες, ΤΕΦΑΑ κ.ά.) δεν περιλαμβάνονται ακόμα στις εκτιμήσεις, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί οι αντίστοιχοι βαθμοί.

Βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε όλα τα τμήματα/σχολές του Μηχανογραφικού

Παράλληλα, ο κ. Στρατηγάκης δημοσιοποίησε τις πρώτες εκτιμήσεις του για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα, αξιοποιώντας τα συγκεντρωτικά βαθμολογικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκτιμήσεις αυτές λειτουργούν ως ένας χρήσιμος οδηγός για τους υποψηφίους, καθώς τους επιτρέπουν να γνωρίζουν σε ποια τμήματα θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δήλωση στο μηχανογραφικό τους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν ακόμη τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα ή αγώνισμα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, τα ΤΕΦΑΑ και ορισμένες ακόμη σχολές. Οι αντίστοιχες ΕΒΕ θα υπολογιστούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα, οι οποίες αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Στρατηγάκης εξηγεί ότι «η εκτίμηση της διαμόρφωσης των ΕΒΕ στηρίζεται στα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 25/6. Σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Οι βαθμοί τους θα ανακοινωθούν αργότερα. Συνεπώς στην εκτίμηση διαμόρφωσης των ΕΒΕ δεν περιλαμβάνονται οι σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σε αυτές, διότι δεν γνωρίζουμε τους βαθμούς. Τα βαθμολογικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας είναι συγκεντρωτικά ανά μάθημα. Λογικό είναι, αλλά αυτό δημιουργεί μία μικρή απόκλιση στις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ. Εμείς δηλαδή γνωρίζουμε ότι σε κάθε μάθημα από το 18 έως το 19 υπάρχει ένας αριθμός υποψηφίων. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει όλους τους βαθμούς ακριβώς, συνεπώς οι υπολογισμοί του Υπουργείου είναι ακριβέστεροι. Μερικές φορές διαφέρουν από τους δικούς μας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει τους μέσους όρους των υποψηφίων. Να γνωρίζουμε, δηλαδή, ότι μέσο όρο και στα 4 μαθήματα μεταξύ 18 και 19 έχουν τόσες χιλιάδες υποψήφιοι. Η μη διάθεση αυτών των πληροφοριών μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων που θα ακολουθήσει.»

Με τα ανωτέρω δεδομένα ο κ. Στρατηγάκης παραθέτει αναλυτικά την εκτίμηση ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο εν αναμονή των Βάσεων 2026. Στον πίνακα που ακολουθεί και παραθέτουμε περιλάμβάνεται η εκτίμηση της μέγιστης και ελάχιστης ΕΒΕ για κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Αν ένα Τμήμα ανήκει σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, τότε για τον υπολογισμό της ΕΒΕ του λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη ΕΒΕ από τα Πεδία στα οποία εντάσσεται. Ειδικότερα, αν ένα Τμήμα ανήκει στο 2ο και στο 4ο Πεδίο τότε η ΕΒΕ γι’ αυτό το Τμήμα θα είναι η ΕΒΕ που προκύπτει από τον μέσο όρο του 4ου Πεδίου.

Βάσεις 2026: Πώς θα αξιοποιήσετε σωστά τον πίνακα με την μέγιστη και την ελάχιστη ΕΒΕ ανά πεδίο

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα ως εξής: «Υπολογίστε τον μέσο όρο των βαθμών σας. Προσθέτετε τους 4 βαθμούς και διαιρείτε διά 4.Αν ο μέσος όρος σας είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του Τμήματος που σας ενδιαφέρει τότε θα μπορέσετε να δηλώσετε το Τμήμα στο Μηχανογραφικό σας, όταν ανοίξει η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Αν θα εισαχθείτε στο Τμήμα εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνετε.» Αναλυτικά οι εκτιμήσεις του κ. Στρατηγάκη για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ για όλες τις σχολές του Μηχανογραφικού, εκτός από τις σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα