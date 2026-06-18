Η αυξημένη διεθνής ζήτηση και οι ισχυρές επιδόσεις δημοφιλών ελληνικών προορισμών οδήγησαν σε άνοδο 6% της επιβατικής κίνησης τον Μάιο, με το πρώτο πεντάμηνο του 2026 να κλείνει με περισσότερους από 8 εκατ. επιβάτες στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece.

Η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece συνεχίστηκε και τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εκκίνηση της φετινής τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2026 τα αεροδρόμια της εταιρείας εξυπηρέτησαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η θετική αυτή επίδοση μεταφράζεται σε περισσότερους από 223.000 επιπλέον επιβάτες σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνολική εικόνα του πρώτου πενταμήνου.

Από τις αρχές του έτους έως και το τέλος Μαΐου, η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια επιβάτες, φτάνοντας τα 8,05 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στην αυξημένη κίνηση του Μαΐου συνέβαλαν και ορισμένοι ημερολογιακοί παράγοντες. Ο φετινός Μάιος είχε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και έκλεισε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Παράλληλα, κατά τις πρώτες εβδομάδες του μήνα καταγράφηκε αυξημένη εισερχόμενη κίνηση και χαμηλότερη εξερχόμενη σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που συνδέεται με την ελαφρώς μεταγενέστερη έναρξη της θερινής περιόδου αλλά και με την εξομάλυνση της κίνησης μετά την αυξημένη πασχαλινή δραστηριότητα του Απριλίου.

Η διεθνής κίνηση οδηγεί την ανάπτυξη

Κομβικό ρόλο στη συνολική άνοδο διαδραμάτισε η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία αυξήθηκε κατά 6,7% τον Μάιο, φτάνοντας τα 3,2 εκατομμύρια επιβάτες. Συνολικά, οι διεθνείς επιβάτες αντιπροσώπευσαν το 82% της συνολικής κίνησης του μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ξένων αγορών για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

Μεγαλύτερη αγορά παρέμεινε το Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες και μερίδιο 32,5% στη διεθνή κίνηση. Ακολούθησαν η Γερμανία με 631.654 επιβάτες, η Πολωνία με 239.486 επιβάτες, η Ολλανδία με 197.123 και η Γαλλία με 132.155 επιβάτες.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα από την Πολωνία και τη Γαλλία, οι οποίες κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική τους στο δίκτυο της Fraport Greece.

Χανιά, Κέρκυρα και Ζάκυνθος ξεχώρισαν τον Μάιο

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις ξεχώρισαν τα Χανιά, όπου η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 16%, με πάνω από 505.000 επιβάτες μέσα στον Μάιο. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς κίνησης.

Αντίστοιχα, η Κέρκυρα διατήρησε τη θετική δυναμική της, καταγράφοντας αύξηση 10,8%, με περισσότερους από 493.000 επιβάτες, ενώ η Ζάκυνθος συνέχισε την ανοδική της πορεία με αύξηση 12,2%.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης η Σάμος, με αύξηση 17,2%, και η Μύκονος, η οποία κατέγραψε αύξηση 16,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Θετικά κινήθηκε και η Σαντορίνη, με τη συνολική επιβατική κίνηση να ενισχύεται κατά 2,7%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγχώριας κίνησης.

Θετική παρέμεινε η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνέχισε να ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους του δικτύου, με αύξηση 2,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η επιβατική κίνηση από τη Μέση Ανατολή

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να επηρεάζουν ορισμένες αγορές. Η επιβατική κίνηση από και προς το Ισραήλ παρέμεινε χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 20,5%.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Μαΐου το ισραηλινό δίκτυο επεκτάθηκε σε οκτώ αεροδρόμια της Fraport Greece, κυρίως μέσω ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών, ενώ προς το τέλος του μήνα ενισχύθηκε και από την παρουσία της Aegean. Παράλληλα, ξεκίνησαν περιορισμένες συνδέσεις με το Κατάρ από τη Μύκονο, ενώ νέα δρομολόγια προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προστέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Κέρκυρα.

Ισχυρό πρώτο πεντάμηνο για το δίκτυο

Η συνολική εικόνα του πρώτου πενταμήνου επιβεβαιώνει ότι το 2026 εξελίσσεται θετικά για το δίκτυο της Fraport Greece. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο, η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ η διεθνής κατά 5,8%, οδηγώντας τη συνολική αύξηση στο 5,9%.

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στο πεντάμηνο κατέγραψαν τα Χανιά (+14,9%), η Κέρκυρα (+11,8%), η Ζάκυνθος (+11,1%), η Σαντορίνη (+10,8%) και η Σάμος (+10,4%), αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική των ελληνικών προορισμών στις διεθνείς αγορές.

Τα αποτελέσματα των πρώτων πέντε μηνών του έτους, αλλά και η ισχυρή επίδοση του Μαΐου, δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια της θερινής περιόδου. Η αυξημένη ζήτηση από βασικές ευρωπαϊκές αγορές και η δυναμική που καταγράφουν οι δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για τους καλοκαιρινούς μήνες που ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ανάληψη της διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί πλέον περίπου 260 εκατομμύρια επιβάτες, ένα ορόσημο που αποτυπώνει τη διαρκή ανάπτυξη του δικτύου και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.