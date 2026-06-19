Οι νέες προβλέψεις αφορούν αυτοκίνητα που θα αποκτηθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και εφαρμόζονται σε οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των ΙΧ, με έμφαση στα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ που τίθεται σε εφαρμογή.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα θα επωφελούνται από μείωση κατά 50% στο τέλος ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν.

Ακόμη πιο ευνοϊκή μεταχείριση προβλέπεται για τα αμιγώς ηλεκτρικά και γενικότερα τα οχήματα μηδενικών ρύπων, τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τέλους ταξινόμησης.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Ειδικότερα, αυτοκίνητα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2025 και 31ης Μαΐου 2026, θα δικαιούνται έκπτωση 75% στο σχετικό τέλος.

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Την ίδια στιγμή, αλλάζει και το πλαίσιο που αφορά τις παροχές σε είδος. Η φορολογική εξαίρεση που ίσχυε για υβριδικά οχήματα χαμηλών εκπομπών έως 50 g CO2 καταργείται και πλέον τα σχετικά φορολογικά οφέλη διατηρούνται μόνο για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Οι νέες προβλέψεις αφορούν αυτοκίνητα που θα αποκτηθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και εφαρμόζονται σε οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ. Παράλληλα, για εταιρικά ΙΧ με αξία προ φόρων από 20.000 ευρώ και πάνω εξακολουθεί να υπολογίζεται παροχή σε είδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί όχημα αξίας 25.000 ευρώ, για το οποίο η παροχή σε είδος ανέρχεται σε περίπου 3.900 ευρώ, οδηγώντας σε φορολογική επιβάρυνση κοντά στα 1.000 ευρώ για εργαζόμενο με μηνιαίο εισόδημα 1.400 ευρώ.

Φόβοι για μείωση των πωλήσεων

Εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν φόβους ότι η κατάργηση των κινήτρων θα οδηγήσει σε επιβράδυνση των πωλήσεων νέων οχημάτων και σε προσωρινό «πάγωμα» της αγοράς leasing. Όπως υποστηρίζουν, αρκετές επιχειρήσεις ενδέχεται να παρατείνουν τη διάρκεια υφιστάμενων συμβολαίων αντί να προχωρήσουν σε νέες παραγγελίες, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και τον ρυθμό ανανέωσης του εταιρικού στόλου.

Σύμφωνα με τους σχολιαστές, η απόσυρση των φορολογικών κινήτρων ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των επιχειρήσεων στην επιλογή συμβατικών ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Οι επαγγελματίες του κλάδου και οι πολίτες που συμμετέχουν στη διαδικασία ζητούν, τέλος, από το οικονομικό επιτελείο να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του φορολογικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις στον τομέα των εταιρικών οχημάτων λαμβάνονται αρκετούς μήνες πριν από την παράδοση των αυτοκινήτων.

Όπως τονίζουν, η προστασία των ήδη υφιστάμενων συμβάσεων και η ύπαρξη σαφών κανόνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.