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Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από τα γυρίσματα της νέας σεζόν του GNTM.

Τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν του GNTM έχουν ξεκινήσει και επισήμως ήδη από τον προηγούμενο μήνα, με τους συντελεστές του πρότζεκτ να έχουν αναλάβει δράση. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε ρόλο «κλειδί» θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση, όσο και στην κριτική επιτροπή.

Στο πλευρό της βρίσκονται για μία ακόμη χρονιά η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άγγελος Μπράτης, ενώ στο δυναμικό φέτος βρίσκεται και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ίδια, όσο και οι συνεργάτες της έχουν αναφερθεί στα γυρίσματα του πρότζεκτ, δηλώνοντας ότι διασκεδάζουν ως παρέα παρά τις επαγγελματικές απαιτήσεις.

Μάλιστα, πριν από μερικές ώρες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα στα οποία αποδεικνύεται ότι πίσω από τις κάμερες… διασκεδάζουν.

Συγκεκριμένα, το γνωστό μοντέλο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται να φορούν περούκες και να ποζάρουν στον φακό χαμογελαστοί.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ωστόσο φόρεσε περούκα τόσο στο κεφάλι, όσο και στα χέρια.

Από την άλλη πλευρά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αποχαιρέτησε για λίγο το χαρακτηριστικό μαύρο μαλλί της και πόζαρε φορώντας περούκα στις αποχρώσεις του ξανθού.

{https://www.instagram.com/p/DZ0WWvaDMBL/?hl=el&img_index=1}

Ο Λάκης Γαβαλάς, εμφανίστηκε με μακρύ καρέ, ενώ δίπλα στου πόζαρε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Τελευταίος, ο Άγγελος Μπράτης, εμφανίστηκε με μακριά ξανθά μαλλιά με μπούκλες και εκκεντρικά γυαλιά ηλίου να χαμογελά πλατιά.