Από τα μεγάλα έργα υποδομών και τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις έως την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει την ανθεκτικότητα της Αττικής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη εταιρική δέσμευση, αλλά έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες για το μέλλον των πόλεων και της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ αναδεικνύεται σε κομβικό φορέα για την Αττική, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνολογίες και περιβαλλοντικά έργα που δεν εξασφαλίζουν μόνο την ομαλή υδροδότηση και αποχέτευση, αλλά διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση. Με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα και σαφή προσανατολισμό στις αρχές ESG, η εταιρεία μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε πρακτική καθημερινότητας και μετρήσιμο αποτέλεσμα για εκατομμύρια πολίτες.

Υποδομές με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η βιωσιμότητα ξεκινά από τις υποδομές. Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται περίπου 14.600 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.723 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης, εξυπηρετώντας περίπου 4,4 εκατομμύρια πολίτες στην ύδρευση και 3,7 εκατομμύρια στην αποχέτευση.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προστατεύοντας τη δημόσια υγεία.

Διαφάνεια και ψηφιακή ενημέρωση για τα έργα

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Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΜΕΝ Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Σημαντικό εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης αποτελεί η πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να δουν ανά Δήμο όλα τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις παρεμβάσεις που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ στην Αττική.

Έργα που προστατεύουν το περιβάλλον

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ αφορά την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών υποδομών. Ξεχωρίζουν τα μεγάλα έργα αποχέτευσης που υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Παλλήνης και Παιανίας, ενώ παράλληλα προωθείται ο σχεδιασμός για αντίστοιχες υποδομές στους Δήμους Σαρωνικού και Κρωπίας.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη για την προστασία των υδάτινων πόρων, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κυκλική οικονομία και ενεργειακή αξιοποίηση

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κεντρικό ρόλο στην περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΥΔΑΠ διαδραματίζει το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.

Η λειτουργία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται κατά την επεξεργασία της ιλύος, η εταιρεία παράγει ενέργεια και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των εγκαταστάσεών της.

Στην Ψυττάλεια λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 24 MW.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση μέσω φωτοβολταϊκού σταθμού στις Αχαρνές και πέντε μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων.

Βιωσιμότητα και ψηφιακή μετάβαση

Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τις υποδομές και την ενέργεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός συνδέεται με την κοινωνία. Η ΕΥΔΑΠ έχει ενσωματώσει τις αρχές ESG στη στρατηγική της, παρακολουθώντας συστηματικά τις επιδόσεις της.

Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, με αύξηση της απορρόφησης κατά 27,6%, αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει σε έργα που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα παύει να αποτελεί έναν αφηρημένο στρατηγικό στόχο και μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Για την ΕΥΔΑΠ, η επένδυση στο περιβάλλον, στις υποδομές και στην ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το μέλλον ως θεωρία, αλλά το παρόν ως πράξη. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση επανακαθορίζει τις προτεραιότητες των πόλεων, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός φορέας σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης για την Αττική, με έργα που έχουν ήδη μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.