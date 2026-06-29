Ο Νίκος Δένδιας και ο Αλβανός ομόλογός του συζήτησαν για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας.

Η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αλβανού ομολόγου του, Ερμάλ Νούφι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφαλείας, εστιάζοντας στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Αλβανό ομόλογό του για την «Ατζέντα 2030», το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορά τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2071547156003967374}