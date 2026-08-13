Φωτιά στη Χαλκιδική: Καίγονται σπίτια, μπαράζ 112 για εκκενώσεις, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, περίπου στις 14:00.
Σύντομα η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ακολούθησε μπαράζ από μηνύματα 112 που καλούσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Στο μέτωπο επιχειρούν 112 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 9 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Στις επίγειες δυνάμεις συμπεριλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087881565518897253}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknttg3eqheh?integrationId=4059a11tm8zon523}
Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknu9qbdra6x?integrationId=4059a11tm8zon523}
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
{https://www.youtube.com/watch?v=RT2JfpXjW7I}
Μηνύματα από το 112 για εκκένωση
Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους της Κασσάνδριας να είναι σε ετοιμότητα.
Στις 15:55 ήχησε ξανά, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής Φούρκας να απομακρυνθούν προς Σκιώνη.
{https://x.com/112Greece/status/2087885762477907974}
Αντίστοιχα το ίδιο συνέβη και σε όσους βρίσκονται στη Σίβηρη, ζητώντας να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.
{https://x.com/112Greece/status/2087885996763312297}
Live από την Κασσάνδρεια
{https://www.facebook.com/100064604119505/videos/1105946295440282}
LIVE
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Αρτοποιός: Πολύ δύσκολη η πυρκαγιά - Ενισχύονται οι δυνάμεις (Βίντεο)18:09:43
{https://www.facebook.com/reel/2393299997867985}
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Εκτός ελέγχου η φωτιά - Στις φλόγες σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες18:07:49
{https://www.facebook.com/reel/2393299997867985}
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Γιάνναρος: «Η φωτιά μπορεί να κινείται γρήγορα ακόμη και δίχως ισχυρούς ανέμους»18:06:54
Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Σίβηρης (Χαλκιδική) έχει λάβει δυστυχώς μεγάλες διαστάσεις, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Θεόδωρος Γιάνναρος.
- Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν ΑΒΑ με εντάσεις στα 20-35 km/h (4-5 μποφόρ) και ριπές που ξεπερνούν τοπικά τα 50 km/h.
- Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από τη χαμηλή περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων, η οποία εκτιμάται ότι είναι κάτω από 7-8 % στην περιοχή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η φωτιά μπορεί να κινείται γρήγορα ακόμη και δίχως ισχυρούς ανέμους.
Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μικρή βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών από αργά το απόγευμα (1900-2000), πρωτίστως λόγω της αναμενόμενης ανάκαμψης της περιεχόμενης υγρασίας των δασικών καυσίμων και δευτερευόντως λόγω της μικρής εξασθένησης των ανέμων.
- Στη συνημμένη δορυφορική εικόνα της Μονάδας Meteo Gr του Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών φαίνεται η μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά της Σίβηρης πάνω από το Θερμαϊκό κόλπο και προς τα παράλια των νομών Κατερίνης και Λάρισας.
{https://www.facebook.com/620192449/posts/10165707831937450/?rdid=QzXmeEtW8JfAC9UW}
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Τέσσερις φορές ήχησε το 11218:04:17
Μέχρι στιγμής ήχησε τέσσερις φορές το 112 για απομακρύνσεις κατοίκων.
1. Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη 2. Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια.
3. Στις 15:09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.
4. Στις 14:40 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχει πυκνό δάσος που είχε διασωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κασσάνδρα το 2006, δυτικά του οικισμού του Πολύχρονου, που είχε κατακάψει το μεγαλύτερο κομμάτι του νοτιοκεντρικού κομματιού της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Στην περιοχή της Φούρκας βρίσκεται ο ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο υπουργός όπως έγινε γνωστό συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
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Αίτηση για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων - Η διαδικασία17:58:53
Στο site του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Μπορέιτε να υποβάλλετε αίτηση ΕΔΩ.
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Το πύρινο μέτωπο στη Σίβηρη (Βίντεο)17:56:05
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, εκκενώνουν οι κάτοικοι μετά το μήνυμα που έλαβαν νωρίτερα από το 112.
{https://www.facebook.com/reel/2447540192405468}
{https://www.facebook.com/reel/1398563358886774}
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Αρτοποιός: Αεροπορικώς μεταβαίνουν και πυροσβέστες από την Ελευσίνα17:51:27
«Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στην ασφαλή μεταφορά ατόμων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιος.
Σημείωσε επίσης πως η πυρκαγιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς το παραλιακό κομμάτι της Σίβηρης και της Φούρκας και πρόσθεσε πως δύο πυροσβεστικά πλοιάρια συμμετέχουν στην εκκένωση δια θαλάσσης μαζί με ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του Λιμενικού.
Πρόσθεσε πως αεροπορικώς μεταβαίνουν και πυροσβέστες από την Ελευσίνα ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις και με κομάντος από τη Θεσσαλονίκη, Βολο, Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη.
Σημείωσε πως πρόκειται για μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
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Βίντεο από την εθελοντική απομάκρυνση με σκάφη από την παραλία17:47:13
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknvul8qj4rt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Δυνάμεις εν πλω για τον απεγκλωβισμό κατοίκων17:46:31
Σύμφωνα με το λιμενικό είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Σίβηρη. Στο σημείο βρίσκονται 1 πλοίο του λιμενικού και 9 ιδιωτικά σκάφη.
Επιπλέον συμμετέχει και ένα E/Γ-O/Γ-T/X ενώ στο σημείο σπεύδει ένα ακόμα πλοίο του λιμενικού.
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Στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης17:43:33
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με κάκωση κάτω άκρου.
Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Σίβηρη της Χαλκιδικής και στο πεδίο επιχειρούν 4 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.
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Πάνω από 15 σκάφη εθελοντών απομακρύνουν κόσμο προς Σάνη17:37:08
Πάνω από 15 σκάφη εθελοντών έχουν επιστρατευτεί αυτή την ώρα στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, προκειμένου να συνδράμουν αν χρειαστεί σε οργανωμένη απομάκρυνση δια θαλάσσης. Ήδη, εθελοντικά, απομακρύνονται παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι με τα σκάφη, με προορισμό τη Σάνη. Στο σημείο συνδράμουν και στελέχη του Λιμενικού Σώματος της περιοχής.
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Εικόνες από τη φωτιά στη Σίβηρη17:34:21
Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από την φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα στην Χαλκιδική.
{https://x.com/ForecastGreece/status/2087894804700987557}
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Μπήκε στη Σίβηρη η φωτιά - Καίγονται σπίτια (Βίντεο)17:32:32
Καίγονται σπίτια στη Σίβηρη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknvt014m8lt?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknvhjwzhri9?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής17:28:01
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη Χαλκιδική. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087901750673965059}
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Σε εξέλιξη εθελοντική απομάκρυνση διά θαλάσσης17:25:42
Έχουνε καεί τουλάχιστον 2 σπίτια, τα οποία νωρότερα είχαν εκκενωθεί.
Σε εξέλιξη γίνεται εθελοντική απομάκρυνση από το λιμανάκι της περιοχής.
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«Μείναμε χωρίς σπίτι» - Μαρτυρίες κατοίκων στην κάμερα17:22:07
Μείναμε χωρίς σπίτι, κάηκαν τα σπίτια μας, λένε στην κάμερα της ΕΡΤ, κάτοικοι στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknv4lz9gb35?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Στα πρώτα σπίτια οι φλόγες17:19:31
Στα σπίτια έχει φτάσει το πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει τη Χαλκιδική. Κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν καεί σπίτια.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknv7py5nj4h?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknuw0hap94x?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dknv6ivfrcbt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτιά στο δάσος της Κασσάνδας (Βίντεο)17:15:58
{https://www.youtube.com/watch?v=sgLJiE66WmE}
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Μηνύματα από το 112 για εκκένωση17:15:00
Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους της Κασσάνδριας να είναι σε ετοιμότητα.
Στις 15:55 ήχησε ξανά το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής Φούρκας να απομακρυνθούν προς Σκιώνη.
{https://x.com/112Greece/status/2087885762477907974}
Αντίστοιχα το ίδιο συνέβη και σε όσους βρίσκονται στη Σίβηρη, ζητώντας να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.
{https://x.com/112Greece/status/2087885996763312297}