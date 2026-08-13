Φωτιά στη Χαλκιδική: Καίγονται σπίτια, μπαράζ 112 για εκκενώσεις, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής λόγω της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής.

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, περίπου στις 14:00.

Σύντομα η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ακολούθησε μπαράζ από μηνύματα 112 που καλούσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Στο μέτωπο επιχειρούν 112 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 9 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στις επίγειες δυνάμεις συμπεριλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087881565518897253}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknttg3eqheh?integrationId=4059a11tm8zon523}

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknu9qbdra6x?integrationId=4059a11tm8zon523}

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

{https://www.youtube.com/watch?v=RT2JfpXjW7I}

Μηνύματα από το 112 για εκκένωση

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους της Κασσάνδριας να είναι σε ετοιμότητα.

Στις 15:55 ήχησε ξανά, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής Φούρκας να απομακρυνθούν προς Σκιώνη.

{https://x.com/112Greece/status/2087885762477907974}

Αντίστοιχα το ίδιο συνέβη και σε όσους βρίσκονται στη Σίβηρη, ζητώντας να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.

{https://x.com/112Greece/status/2087885996763312297}

Live από την Κασσάνδρεια

{https://www.facebook.com/100064604119505/videos/1105946295440282}

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