Η Αμάλ Αλαμουντίν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκαν το 2014 και κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν έκαναν μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τα δίδυμά τους, την Έλλα και τον Αλεξάντερ.

Η οικογένεια των Κλούνεϊ και Αλαμουντίν εμφανίστηκαν σε φιλανθρωπικό δείπνο στο Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη στη Λίμνη Κόμο την Τρίτη.

Η οικογένεια ήταν όλο χαμόγελα όταν έφτασαν στη Βίλα Πασαλάκουα με βάρκα. Η 48χρονη Αμάλ Αλαμουντίν, φόρεσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα με φλοράλ σχέδιο, γυαλιά ηλίου και τακούνια. Ο 8χρονος Αλεξάντερ φορούσε ένα καφέ σακάκι και αδελφή του Έλλα ένα χρυσό φόρεμα.

Η Αμάλ Αλαμουντίν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ ξεκίνησαν το ίδρυμά τους το 2016 για να παρέχουν «δωρεάν νομική βοήθεια για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των δικαιωμάτων των γυναικών σε περισσότερες από 40 χώρες», σύμφωνα με το site του φιλανθρωπικού οργανισμού.

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Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014, κρατά τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της δουλειάς της Αμάλ Αλαμουντίν ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μεγαλώνει σε ένα αγρόκτημα στη Γαλλία. Πρόσφατα αναγκάστηκαννα εκκενώσουν το σπίτι τους εκεί, λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή.

«Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του στο Esquire τον περασμένο Οκτώβριο. «Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη ζωή. Στη Γαλλία - δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη. Δεν θέλω να περπατούν τριγύρω ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου».

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