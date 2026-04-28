Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ μετά την τελευταία απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει το ABC να τον απολύσει.

Ο Τραμπ κατακεραύνωσε τη Δευτέρα την «απαράδεκτη έκκληση για βία» του Κίμελ,αναφερόμενος σε ένα αστείο για τη Μελάνια Τραμπ. Την περασμένη Παρασκευή ο Κίμελ σχολιάζοντας το δείπνο είπε για τη Μελάνια Τραμπ πως είχε την όψη «μέλλουσας χήρας». Το σχόλιο έγινε κατά τη διάρκεια ενός σκετς στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» που προβλήθηκε δύο ημέρες πριν από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Κλούνεϊ συνέκρινε την αντίδραση με ένα άλλο σχόλιο πριν το δείπνο που αφαιρέθηκε ωστόσο από το διαδίκτυο: ένα σχόλιο που έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

«Ο Τζίμι είναι κωμικός και θα έλεγα ότι η Καρολίν Λέβιτ δεν εννοούσε ότι έπρεπε να ρίχνονται πυροβολισμοί», δήλωσε ο Κλούνεϊ τη Δευτέρα το βράδυ στην 51η Γκαλά Βραβείων Chaplin, όπου τιμήθηκε για τη συμβολή του στον κινηματογράφο. «Έκανε ένα αστείο (η Λέβιτ). Οκ. Κοιτάς εκείνη την πλευρά και λες, "Λοιπόν, τα αστεία είναι αστεία". Αλλά η ρητορική είναι λίγο επικίνδυνη. Και την έχουμε δει πολύ τελευταία» σχολίασε ο Κλούνεϊ.

Η Λέβιτ δήλωσε στο Fox News λίγο πριν μπει στον χώρο όπου γινόταν το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο, ότι «θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί απόψε στην αίθουσα», πιθανώς αναφερόμενη στα αστεία που γράφτηκαν για τη δεξίωση. Ο Κλούνεϊ είπε ότι αυτό το είδος υπερβολικής ρητορικής «μπορεί να περιοριστεί».

«Όταν η μία πλευρά αποκαλεί οποιονδήποτε διαφωνεί ως προδότες της χώρας, κάτι που είναι μια κατηγορία που τιμωρείται με θάνατο, μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνεί με κάποιον, νομίζω ότι η ρητορική είναι λίγο υπερβολικά έντονη», είπε ο Κλούνεϊ.

{https://www.instagram.com/reels/DXp6xfuFnIv/}

Ο Κλούνεϊ, γιος δημοσιογράφου, έχει συχνά υποστηρίξει την ελευθερία του Τύπου. Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του ηθοποιού ήταν μια θεατρική μεταφορά της ταινίας του 2005 «Good Night, and Good Luck», η οποία καταγράφει την τηλεοπτική ανατροπή του γερουσιαστή Τζόζεφ ΜακΚάρθι από τον Έντουαρντ Ρ. Μάροου.

«Ο κανόνας του πατέρα μου όταν μεγαλώναμε ήταν να αμφισβητούμε τους ανθρώπους με μεγαλύτερη δύναμη», είπε ο Κλούνεϊ. «Αυτό ήταν πάντα το μότο μας. Αυτό πιστεύαμε εγώ και η αδερφή μου, και αυτό ήταν αυτό στο οποίο πίστευαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Έχει λοιτουργήσει καλά για μας. Μας έχει βάλει σε μπελάδες, και αυτό είναι καλό» πρόσθεσε.

«Πάντα έχω εμπιστοσύνη στον Τύπο. Πάντα πιστεύω σε αυτόν. Είμαι γιος δημοσιογράφου, ξέρετε» κατέληξε ο Κλούνεϊ. «Πιστεύω επίσης ότι δεν πρέπει να έχεις καλή σχέση με την κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι πρέπει να τους θέτεις ερωτήσεις. Οι άνθρωποι που υποστηρίζω. οι Δημοκρατικοί... είμαι λοιπόν Δημοκρατικός. Δεν ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Οι άνθρωποι που υποστηρίζω - ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα - δεν απολάμβαναν να τους κυνηγούν δημοσιογράφοι. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία δεν τους αρέσει να πρέπει να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου. Αυτό είναι δίκαιο. Δεν θα έπρεπε να το απολαμβάνουν. Και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να διαβεβαιώνουν πως κρατούν τους ανθρώπους (που είναι στην εξουσία) σε εγρήγορση. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτό είπε ο Τζέφερσον το 1787. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε έναν ελεύθερο και δίκαιο Τύπο».

Με πληροφορίες του Variety