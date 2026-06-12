Τον βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη για την πρώτη αγωνιστική του Β'Ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο BMO Field του Τορόντο.
Η Βοσνία σόκαρε τους οικοδεσπότες ανοίγοντας το σκορ στο 21ο με τον Λούκιτς. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξία, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Βόσνιος φορ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι.
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Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, με τη Βοσνία να είναι σαφώς καλύτερη, με τον Καναδά να ψάχνει αναποτελεσματικά αντίδραση.
Το σκηνικό άλλαξε στο β' μέρος. Ο Καναδάς μπήκε πιο δυνατά και απείλησε την εστία του Βάσιλ. Ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ.
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Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν σπουδαία ευκαιρία με τον Λαριέα, ωστόσο η μπάλα βρήκε το δοκάρια.
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Στο 68΄ ο Καναδάς είχε πάλι ευκαιρία με τον Ολουβασέγι αλλά ο Κάτιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή.
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Η λύση για τον Καναδά ήρθε τελικά στο 79ο λεπτό. Ο Λάριν, με το που πέρασε στην αναμέτρηση εκμεταλλεύτηκε την πάσα από τον Ντέιβιντ και εκτέλεσε τον Βάσιλ για το 1-1.
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Για την επόμενη αγωνιστική, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ την Παρασκευή (19/06), ενώ η Βοσνία θα αναμετρηθεί με την Ελβετία την Πέμπτη (18/06)