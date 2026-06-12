Αναμέτρηση με αρκετές φάσεις και ευκαιρίες στο Τορόντο.

Τον βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη για την πρώτη αγωνιστική του Β'Ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο BMO Field του Τορόντο.

Η Βοσνία σόκαρε τους οικοδεσπότες ανοίγοντας το σκορ στο 21ο με τον Λούκιτς. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξία, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Βόσνιος φορ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι.

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Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, με τη Βοσνία να είναι σαφώς καλύτερη, με τον Καναδά να ψάχνει αναποτελεσματικά αντίδραση.

Το σκηνικό άλλαξε στο β' μέρος. Ο Καναδάς μπήκε πιο δυνατά και απείλησε την εστία του Βάσιλ. Ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ.

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Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν σπουδαία ευκαιρία με τον Λαριέα, ωστόσο η μπάλα βρήκε το δοκάρια.

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Στο 68΄ ο Καναδάς είχε πάλι ευκαιρία με τον Ολουβασέγι αλλά ο Κάτιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή.

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Η λύση για τον Καναδά ήρθε τελικά στο 79ο λεπτό. Ο Λάριν, με το που πέρασε στην αναμέτρηση εκμεταλλεύτηκε την πάσα από τον Ντέιβιντ και εκτέλεσε τον Βάσιλ για το 1-1.

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Για την επόμενη αγωνιστική, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ την Παρασκευή (19/06), ενώ η Βοσνία θα αναμετρηθεί με την Ελβετία την Πέμπτη (18/06)