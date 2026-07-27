Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το επικίνδυνο «δίδυμο» του καλοκαιριού, υψηλές θερμοκρασίες και δυνατοί άνεμοι σε όλη τη χώρα

Τα τερτίπια του καιρού συνεχίζονται καθώς μετά το τριήμερο καυσωνικό κύμα και την κακοκαιρία εξπρές της Παρασκευής με τα δυνατά μπουρίνια, η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα και συνδυαστικά με τα ισχυρά μελτέμια δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό» σκηνικό που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.

Η ζέστη στεγνώνει το έδαφος, τα μελτέμια δυναμώνουν

Στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σημειώνει ότι μέχρι και την Πέμπτη ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βόρειους ανέμους και εξαιρετικά περιορισμένη πιθανότητα βροχών. Όπως σημειώνει «υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια εναντίον της εδαφικής υγρασίας» θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού.

Την Τρίτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στην ανατολική και νότια Ελλάδα, φτάνοντας τοπικά έως και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ξηρό σκηνικό, καθώς η ζέστη σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους περιορίζουν σημαντικά την εδαφική υγρασία και αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται μόνο τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, με τους βοριάδες να φτάνουν στα ανατολικά τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί έως κατά περιόδους θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στην ανατολική και νότια χώρα. Βροχές δεν αναμένονται, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου, θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Δωδεκάνησα). Στη υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι με κυρίαρχη τη θαλάσσια αύρα στις παράκτιες περιοχές. Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39 βαθμούς.

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Την Τετάρτη (29/7), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Από την Πέμπτη ως το Σάββατο (30/7-1/8), το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική Ελλάδα και τη νότια Ελλάδα. Βροχές δεν προβλέπονται και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (36 με 38 βαθμοί) θα σημειωθούν βασικά στη Δ. Ελλάδα.