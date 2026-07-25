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Η βελτίωση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τους εξασθενημένους ανέμους και τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Μετά τις έντονες καταιγίδες των τελευταίων ημερών, ο καιρός φαίνεται πως επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινό μοτίβο, με τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα και τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια και άνοδο του υδραργύρου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το σκηνικό θα αλλάξει από την Κυριακή, καθώς η αστάθεια περιορίζεται και οι θερμές αέριες μάζες αρχίζουν να επηρεάζουν ξανά τη χώρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή.

Η πρώτη αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται το διήμερο μεταξύ 28 και 29 Ιουλίου, για να ακολουθήσει μια πρόσκαιρη υποχώρηση των υψηλών τιμών προς το τέλος του μήνα. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα φέρουν ένα νέο θερμό επεισόδιο, καθώς νέες θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η εικόνα παραμένει ρευστή για τη συνέχεια, καθώς «το βασικό μήνυμα είναι ζέστη με διακυμάνσεις, περιορισμένα φαινόμενα και όχι σταθερή καυτή περίοδος».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037p46LMRYbLnamcymqHJi3mNMNhcsfHPBscqF7FLCss5ARthHJ7DWYPUpxDDD96Yil&id=760859466}

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Υψηλές θερμοκρασίες από αύριο Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως –τουλάχιστον στην παρούσα φάση– να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στις νησιωτικές περιοχές η επίδραση των ανέμων και της θάλασσας θα συγκρατήσει περισσότερο την άνοδο του υδραργύρου.

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, ενώ παρόμοια εικόνα προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά τμήματα.

Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη αναφέρει ότι οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά και την Κυριακή θα περιοριστούν έως τα 6 μποφόρ μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Έτσι, η νέα εβδομάδα ξεκινά με συνθήκες που παραπέμπουν ξανά σε ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, μετά από ένα διήμερο με καιρικά φαινόμενα που ξεχώρισαν για την ένταση και τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά τους.

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Πότε αναμένεται νέο θερμικό επεισόδιο

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα δείχνουν ότι η χώρα θα παραμείνει σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών, με τους ειδικούς να παρακολουθούν την πιθανότητα ενός νέου θερμικού επεισοδίου.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση των φαινομένων, η θερμοκρασία μπορεί να παρουσιάσει νέα άνοδο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται προς τις αρχές του επόμενου διαστήματος για το ενδεχόμενο εντονότερης ζέστης.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, καθώς η εναλλαγή από περιόδους αστάθειας σε θερμότερες συνθήκες είναι συχνό φαινόμενο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και ισχυρούς ανέμους.

Από πλευράς του ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρεται στις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, λέγοντας πως: «Χωρίς κάυσωνα, αλλά με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς τις αρχές Αυγούστου!».

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Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η χώρα περνά από ένα άστατο καιρικό μοτίβο σε ένα πιο σταθερά καλοκαιρινό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και το ενδεχόμενο νέας θερμικής έξαρσης να παραμένει στο επίκεντρο των προγνώσεων.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 26/7

Γενικά αίθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 27/7

Στη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 τοπικά τους 39 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 28/7

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 29/7

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.