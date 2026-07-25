Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου.

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση θανάτου ενός 80χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στην κατοικία του στο Γαλάτσι. Τον ηλικιωμένο άνδρα βρήκε ο γιος του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 80χρονος βρέθηκε στο κρεβάτι του, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και διαπιστώθηκε τραύμα στην περιοχή του λαιμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις έρευνες παρουσιάζει το γεγονός ότι στο σπίτι δεν βρέθηκαν σημάδια παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν εμφανιζόταν αναστατωμένος. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τις αρχές σε προσεκτική διερεύνηση όλων των δεδομένων πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Γαλατσίου. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής καλείται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από την κατοικία και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το περιστατικό.