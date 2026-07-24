Για τα λάθη που έκανε στη διατροφή της και τον τρόπο που το αντιμετώπισε μίλησε η Μαρία Ηλιάκη.

Για τις διατροφικές της συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αποκτήσει ισορροπημένη σχέση με το φαγητό μίλησε η Μαρία Ηλιάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ζω καλά» του ΣΚΑΙ.

Το πλήρες επεισόδιο θα προβληθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου, ωστόσο στο πρώτο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, η γνωστή παρουσιάστρια ανοίγει την καρδιά της στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, μιλώντας για τις διατροφικές της συνήθειες, τις αλλαγές που έκανε στην καθημερινότητά της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρει τις απαραίτητες ισορροπίες.

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«Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό. Να τσιμπολογάω διάφορα και για αλμυρό πολλές φορές, κυρίως για γλυκό. Αυτό που μου χάλαγε πολύ την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα με έπιαναν υπνηλίες. Πολύ έντονες υπνηλίες… Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου, γιατί μπορούσα να ξαπλώσω».

«Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από έναν χρόνο. Ευτυχώς, οι φίλοι μου γελάνε πολύ μαζί μου και το βρίσκανε αστείο. Κοιμόμουν όμως. Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το φαγητό», εξομολογήθηκε αρχικά.

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Στη συνέχεια εξήγησε πώς κατάφερε να φέρει τις απαραίτητες ισορροπίες στο διατροφικό της πρόγραμμα: «Από το πρώτο δίμηνο της διατροφής άλλαξε εντελώς, γιατί εγώ ήμουν πολύ στρατιώτης σε αυτά που μου είπε ο γιατρός μου, τα ακολουθούσα κατά γράμμα. Τώρα πλέον τρώω και έχω ενέργεια, δεν θέλω να κοιμηθώ».

Και μιλώντας για τα λάθη που έκανε στη διατροφή της ανέφερε: «Το πρωί μπορεί να έτρωγα κάτι χαζό, καφέ, φρυγανιά, το μεσημέρι σαλάτα κοτόπουλο και το βράδυ σαλάτα κοτόπουλο… Επειδή πεινούσα ενδιάμεσα έτρωγα χαζομάρες. Ξυπνούσα μέχρι και το βράδυ και ήθελα να φάω. Επίσης δεν είχα προνοήσει να έχω μαζί μου το ταπεράκι μου. Αυτό που κάνω πλέον εδώ και 8 χρόνια», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6ta6hkmhyh?integrationId=40599y14juihe6ly}