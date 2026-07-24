Μέχρι και τις 23:00 σε επιφυλακή καθώς ενδέχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Χάος επικράτησε στους δρόμους της Αττικής και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, λόγω της ξαφνικής κακοκαιρίας που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής.

Αυτό ήταν αρκετό για να παραλύσουν οι δρόμοι και οι συγκοινωνίες. Αν και την τελευταία ώρα η μπόρα έχει κοπάσει τα προβλήματα παραμένουν.

Ήδη η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις, δέντρα έπεσαν στους δρόμους ενώ κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι κλείνει τον Εθνικό Κήπο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ενώ εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς την Αθήνα και από την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Ανάλογα προβλήματα είχε και η Πειραιώς ενώ στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, επειδή, εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε σκαλωσιά σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη διεκόπη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα.

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Λίγη ώρα αργότερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Ωστόσο τα προβλήματα στον προαστιακό. Μετά από διακοπή που προηγήθηκε στην ηλεκτροδότηση και κυκλοφορία των συρμών, στις 20:06 αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο - Άνω Λιόσια σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της η Hellenic Train και κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

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Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κολωνός, Μεταξουργείο και πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας έμεινε χωρίς ρεύμα ενώ οι δρόμοι γέμισαν κλαδιά από τον έντονο αέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι οδηγοί που κινούνταν επί της Λένορμαν, οι οποίοι μέσα σε δύο λεπτά είδαν τον δρόμο να πλημμυρίζει.

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Νωρίτερα υπήρχε πτώση δέντρου πάνω σε αυτοκίνητο στο Ίλιον. Στη Χαμοστέρνας και τη Θηβών αυτοκίνητα έμειναν στη μέση του δρόμου λόγω της υψηλής στάθμης του νερού. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο ενδεχομένως για επικείμενες εξάρσεις τις επόμενες ώρες.

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