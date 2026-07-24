Η συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών με τον ΠτΔ, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Περίπου 20 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, φέτος η δεξίωση έγινε εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο του. Για αυτό τον λόγο, οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποσύρθηκαν για τη συνάντησή τους σε σαλόνι του δευτέρου ορόφου και όχι στο κιόσκι του κήπου, όπως συνηθίζεται.

Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι την πρόσκληση αρνήθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ρένα Δούρου και ο Δημήτρης Νατσιός.

Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν και σημειώθηκε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είναι υπέρ της επιστροφής τους.

Η αναφορά στις εκλογές δεν θα μπορούσε να λείψει και για ακόμα μία φορά επισημάνθηκε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι η σύνθεση της «παρέας» του θύμισε τις αρχές της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

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Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Στιγμιότυπα από τη συνάντηση Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς

Φωτ.: SOOC/ NICK PALEOLOGOS