Στον Άγιο Μερκούριο ξέσπασε η φωτιά στην Πάρνηθα.

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωρωπού, η φωτιά ξέσπασε «την καρδιά του δάσους», σε δύσβατη περιοχή, πιθανότατα από κεραυνό κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

«Λόγω του ευαίσθητου σημείου στο οποίο βρίσκεται η εστία, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η πυρκαγιά να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο και να μην πάρει διαστάσεις», αναφέρει η ίδια ανάρτηση.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα και τέσσερα οχήματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής είναι πως η φωτιά θα τεθεί άμεσα υπό έλεγχο.