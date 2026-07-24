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Καθυστερήσεις αναμένονται στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρξε μικρή εστία φωτιάς κοντά στο Ομορφοχώρι, όμως τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και έχει σβήσει.