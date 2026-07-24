Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ της Σίσσυς Χρηστίδου από τις διακοπές της στην Κέρκυρα.

Μία από τις πιο όμορφες και ξέγνοιαστες περιόδους της ζωής της φαίνεται να διανύει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές, γεμίζοντας τις ημέρες της με στιγμές χαλάρωσης και όμορφες εμπειρίες.

Η παρουσιάστρια του ΜΕGA, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις σε αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων βρέθηκε στην Πάρο και την Πάτμο, ταξίδεψε στην Πελοπόννησο, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Κέρκυρα απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ήλιο και τις ομορφιές του νησιού.

Στο πλευρό, σύμφωνα τις εικόνες που μοιράζεται και τις πληροφορίες, βρίσκονται αγαπημένα της πρόσωπα, τα παιδιά της αλλά και η φίλη της Χριστίνα Κοντοβά. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως περνούν όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι τους.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις διακοπές της.

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Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα σε φουσκωτό στρώμα να απολαμβάνει τις βουτιές της και τις νεροτσουλήθρες της περιοχής.

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