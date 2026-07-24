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Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Sofia Vergara.

Μετά από τις διακοπές της στην Ιταλία, η Sofia Vergara βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί των ανέμων, τη Μύκονο.

Η Κολομβιανή ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει τις διακοπές της με φόντο το Αιγαίο, αναρτώντας συχνά νέες φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στη χώρα.

Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει φορώντας ένα εφαρμοστό ροζ φόρεμα, με τον καλοκαιρινό αέρα να φέρνει τα μαλλιά της στο πρόσωπό της.

«Mykonos nights!!», έγραψε στη σχετική λεζάντα συνοδεύοντάς την με μία κόκκινη καρδιά.

{https://www.instagram.com/p/DbJ_bt9ijbU/?hl=el&img_index=2}

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Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στην οποία συμπεριέλαβε μερικές φωτογραφίες της που ποζάρει με φόντο το Αιγαίο.

Η κολομβιανή ηθοποιός εμφανίζεται μέσα σε ένα μπλε φόρεμα και δείχνει να απολαμβάνει κάθε της στιγμή στην Ελλάδα.

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