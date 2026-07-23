Οι φωτογραφίες από το ταξίδι του τραγουδιστή στην Ιταλία.

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος ταξίδεψε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη μαγευτική λίμνη Κόμο.

Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε για λίγο πίσω του τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τις μουσικές σκηνές και τα μικρόφωνα, προκειμένου να χαρεί μερικές στιγμές ξεκούρασης και να απολαύσει το εντυπωσιακό τοπίο που προσφέρει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της γειτονικής Ιταλίας.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δίνοντάς τους μία μικρή γεύση από το ταξίδι του εκεί.

Το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, δημοσίευσε στιγμιότυπα στα οποία εμφανίζεται να ποζάρει απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα της λίμνης Κόμο από το παράθυρό του.

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Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με μία νέα φωτογραφία με μία ακόμη ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως επιβιβάστηκε σε σκάφος και έκανε βαρκάδα στα καταγάλανα νερά της λίμνης απολαμβάνοντας τη στιγμή.

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