Διαπιστώθηκε ότι εκδίδονταν αποδείξεις λιανικής πώλησης στις οποίες αναγράφονταν αξίες χαμηλότερες από τις πραγματικές.

Στο επίκεντρο εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου βρέθηκε γνωστή καφετέρια, έπειτα από ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που οδήγησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περαιτέρω διερεύνηση της οικονομικής δραστηριότητας και των φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν κλιμάκιο ελεγκτών πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, διαπιστώθηκε ότι εκδίδονταν αποδείξεις λιανικής πώλησης στις οποίες αναγράφονταν αξίες χαμηλότερες από τις πραγματικές.

Διεύρυνση της έρευνας

Το εύρημα αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση της έρευνας, καθώς οι φορολογικές αρχές επιχείρησαν να εξακριβώσουν εάν η συγκεκριμένη πρακτική περιοριζόταν στις συναλλαγές που εντοπίστηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή εάν είχε ακολουθηθεί και σε μεγαλύτερη έκταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τη γνωστή καφετέρια να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών τα λογιστικά της αρχεία, καθώς και ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονταν με τους φορολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ελεγκτικών αρχών, δεν προσκομίστηκε το σύνολο των στοιχείων που είχαν ζητηθεί.

Για μέρος των δεδομένων έγινε επίκληση τεχνικών προβλημάτων, ενώ, κατά τον έλεγχο, η έλλειψη του συνόλου των απαραίτητων αρχείων δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις.

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Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι φορολογικές αρχές έκριναν ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή έμμεσης τεχνικής ελέγχου. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που εξετάζει τη σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί η φορολογητέα ύλη της επιχείρησης.

Από τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα πάντα με όσα καταγράφονται στην απόφαση, ο έλεγχος κατέληξε στην ύπαρξη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και σε παραβάσεις που αφορούσαν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Τα πορίσματα αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε βάρος της επιχείρησης.