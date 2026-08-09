Ελλάδα
Πρωτότυπη ιδέα στα Χανιά: Πυροσβέστες μετέτρεψαν παλιό όχημα σε ενυδρείο (Βίντεο)
Το όχημα κόπηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθεί στο εσωτερικό του ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη φιλοξενία ψαριών.
Βύρωνας: Έβαλαν οξύ στις κλειδαριές και «άδειασαν» διαμερίσματα - Η νέα μέθοδος των διαρρηκτών
Τι καταγγέλλει ιδιοκτήτης διαμερίσματος.
Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα: Γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανάκι στη Θησέως (Εικόνες)
Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Μυστήριο με τον θάνατο 66χρονου στις Σέρρες - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ο 66χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στα Ίβηρα.
Τζόκερ 9/8/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ. ευρώ
Η κλήρωση του Τζόκερ μόλις έγινε. Οι αριθμοί.
Δύσκολη Δευτέρα με 40άρια και μελτέμια έως 9 μποφόρ - Red Code σε 7 περιοχές
Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το Πυροσβεστικό Σώμα αυξάνει τις περιπολίες εναέριας επιτήρησης.
Καλλιμάρμαρο: Ξεκινά ο καθαρισμός των μαρμάρων μετά από 120 χρόνια
Ο καθαρισμός των μαρμάρων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Μουζάκι Ηλείας - Μάχη με τις ενεργές εστίες (Εικόνες - Βίντεο)
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Νέο επικίνδυνο challenge μεταξύ ανηλίκων: Βάζουν φωτιά σε δάση και μετά προσπαθούν να τη σβήσουν (Βίντεο)
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση των ανηλίκων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τραγωδία στην Πάρο: «Το παιδί ήταν 10 μέτρα μακριά μας, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του 4χρονου
Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν πλέον μέρος της ευρύτερης εικόνας που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στη Φθιώτιδα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής ή για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό.
Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια
Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο.
Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.
Καβάλα: Νεκρή 65χρονη λουόμενη στους Αμμόλοφους
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Νέα κλιματική ζώνη για την Ελλάδα: Τριπλασιάστηκαν οι ημέρες με καύσωνα και ξηρασία στην Αττική μέσα σε 23 χρόνια
Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΚΠΑ.
Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Τζόκερ: Τουλάχιστον 2,8 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε (9/8)
Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.
Εξάρχεια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας
Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Σχιστού - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
Στο ύψος του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Σχιστού.
Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar για τον θάνατο του 4χρονου - Σε εξέλιξη οι έρευνες
Μετά την τραγωδία, το beach bar ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή 9 Αυγούστου ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του παιδιού.
Φωτιά τώρα στο Μουζάκι Ηλείας (Εικόνες - Βίντεο)
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.
Σαρακήνικο: Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε ανάμεσα στους λουόμενους
Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του περιστατικού φαίνεται να έχει παίξει το βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Βοιωτία: Απάτη σε βάρος ηλικιωμένων με πρόσχημα την εφορία - 400.000 ευρώ και κοσμήματα η λεία
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία και σε άλλες περιπτώσεις.
Σύρος: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος λουόμενος στην παραλία του Γαλησσά
Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.
Φωτιά στο Κορωπί: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, είχε ηχήσει το 112
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί.
Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σε τρεις δήμους
Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια Κομοτηνής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στην Κομοτηνή.
«Μπλόκαρε» το τελωνείο των Ευζώνων: Μεγάλες ουρές και αναμονή άνω της μίας ώρας (βίντεο)
Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Στο «κόκκινο» η χώρα για θυελλώδεις ανέμους: Έρχονται ριπές 9 μποφόρ - Πού χρειάζεται προσοχή
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές.
Κρήτη: Συνελήφθη 32χρονος για πέντε κλοπές από επιχειρήσεις
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή του μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί.