Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία και σε άλλες περιπτώσεις.