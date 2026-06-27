Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είχε ζητήσει και η εισαγγελέας.

Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερρών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα κι από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για την συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες τη δίκης.

Κατά την εκφώνηση της απόφασης, η προεδρεύουσα της διαδικασίας έκανε λόγο για «βασανιστικό θάνατο» που υπέστη ο 17χρονος. Παράλληλα, το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση κι άλλων προσώπων.

Μετά την καταδίκη του, ο 16χρονος πήρε το δρόμο πίσω για το ίδρυμα αγωγής ανηλίκων, όπου κρατείται τους τελευταίους μήνες μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει στην ανακρίτρια Σερρών.

«Δεν τον σκότωσα εγώ»

Κατά τη δίκη - ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων - που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε τρεις δικασίμους, ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε πως ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο, επιμένοντας στον ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και κατά την προδικασία ότι τα χτυπήματα που κατάφερε στο 17χρονο θύμα δεν ήταν ικανά να επιφέρουν τον θάνατό του. Ισχυρίστηκε δε, μέσω του συνηγόρου του, ότι ο θάνατος του έφηβου επήλθε κατόπιν μεταγενέστερου, απροσδιόριστου, συμβάντος.

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Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για περιορισμένο αριθμό χτυπημάτων - με γροθιές και το γόνατο - έπειτα από καβγά που ξέσπασε με τον παθόντα, αφορμή για τον οποίο φαίνεται πως αποτέλεσε μία κοπέλα με την οποία συνδεόταν ο δράστης.

Το χρονικό της υπόθεσης και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επίδικο περιστατικό συνέβη το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου σε κεντρικό σημείο των Σερρών. Μετά το φονικό - όπως εξελίχθηκε - ξυλοδαρμό που υπέστη, ο 17χρονος ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε την επομένη το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα - μάλιστα - που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του. Όταν παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του,

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις- συνέπεια των οποίων επήλθε ο θάνατός του. Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού. Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.