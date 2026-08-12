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«Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς», τονίζει η επικεφαλής ητς Φωνής Λογικής

Σε φραστικό επεισόδιο που είχε κατά την παραμονή της στην Τήνο και τον διαπληκτισμό της με ομάδα Ρομά αναφέρεται η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Η ίδια περιγράφει ότι είχε πάει στην Τήνο με την μητέρα της για να προσκυνήσουν. Κατά την επιστροφή τους, ενώ περίμεναν στο λιμάνι το πλοίο «πλησίασαν 25-30 γύφτοι». Ένας άνδρας της είπε «δεν είμαστε όλοι εγκληματίες, μην μας βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι», σύμφωνα πάντα με την ίδια.

«Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Αν δεν κάνετε κλοπές, ληστείες, ρευματοκλοπές, αν δεν παντρεύετε τα ανήλικά κορίτσια σας, δεν απευθύνομαι σε εσάς, τέλος συζήτησης», του απάντησε, όπως ισχυρίζεται.

Κατά την ίδια, άρχισαν τότε να φωνάζουν και να μιλούν όλοι μαζί.

Στη συνέχεια αναφέρει: «"Εσείς οι Έλληνες", μου κάνει ένας, και του λέω "Εσείς δεν είστε; Ωραία, μια και βγάζετε βίντεο, βγάλτε και αυτό για να δει ο κόσμος ότι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες". Μετά άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί και τότε σηκώθηκε ένας από αυτούς και αρχίζει τις βρισιές που είδατε στο βίντεο. Πήγε να με πλησιάσει για να με χτυπήσει, αλλά τον σταμάτησαν».

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Όπως ισχυρίζεται η ίδια, ήρθαν μετά δύο άνδρες του Λιμενικού «και είπαν "μην μαλώνετε" και όπως το είπαν εξαφανίστηκαν». «Επί 45 λεπτά έβριζαν και φώναζαν, αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση», προσθέτει.

{https://www.instagram.com/reel/Db58U1ZqWAZ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AFy_tN1-hIZ_DNGIEXSvhYr}

Στην ανάρτησή της η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρει:

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.

15-20 γύφτοι μου την «έπεσαν» και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!

Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβίκωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Και το καλύτερο;

Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας.

Δυστυχώς.»

Βίντεο από το επεισόδιο στο λιμάνι της Τήνου:

{https://www.youtube.com/watch?v=5i2c0i2dfaI}