Συνδέοντας στην τηλεόραση ένα συμβατό TV Box ή ένα μικρό streaming stick, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Netflix, το YouTube, το Disney+ και το Prime Video.

Μια παλαιότερης τεχνολογίας τηλεόραση μπορεί να αποκτήσει τις λειτουργίες μιας σύγχρονης Smart TV μέσα σε λίγα λεπτά και με σχετικά μικρό κόστος. Η βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει λειτουργική θύρα HDMI.

Συνδέοντας στην τηλεόραση ένα συμβατό TV Box ή ένα μικρό streaming stick, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Netflix, το YouTube, το Disney+ και το Prime Video, αλλά και σε εφαρμογές μουσικής, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η συγκεκριμένη λύση μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής μιας τηλεόρασης που εξακολουθεί να προσφέρει ικανοποιητική εικόνα, αλλά δεν διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο ή έχει παλιό λογισμικό που δεν υποστηρίζει πλέον σύγχρονες εφαρμογές.

Πώς λειτουργεί η σύνδεση μέσω HDMI

Η θύρα HDMI χρησιμοποιείται για την ψηφιακή μεταφορά εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες αναλογικές συνδέσεις RCA, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά και κίτρινα βύσματα, το HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα ψηφιακό ήχο και εικόνα.

Αυτό επιτρέπει στην τηλεόραση να προβάλλει το περιβάλλον λειτουργίας μιας εξωτερικής συσκευής, όπως ένα Android TV Box, ένα Google TV streamer, ένα Amazon Fire TV Stick κ.λπ.

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Στην πράξη, η τηλεόραση χρησιμοποιείται ως οθόνη, ενώ όλες οι «έξυπνες» λειτουργίες εκτελούνται από την εξωτερική συσκευή. Επομένως, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πόσο παλιό είναι το λειτουργικό σύστημα της τηλεόρασης, αρκεί η οθόνη και η θύρα HDMI να λειτουργούν σωστά.

Ποια συσκευή χρειάζεται

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συσκευών:

Τα streaming sticks, τα οποία έχουν μικρό μέγεθος και συνδέονται απευθείας στη θύρα HDMI.

Τα TV Boxes, τα οποία τοποθετούνται δίπλα στην τηλεόραση και συνήθως προσφέρουν περισσότερες θύρες, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο και επιπλέον δυνατότητες. Επίσης, είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσεις κάποιος στην ελληνική αγορά.

Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν σύνδεση Wi-Fi, τηλεχειριστήριο και υποστήριξη φωνητικών εντολών. Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να προσφέρουν ανάλυση Full HD ή 4K, εγκατάσταση εφαρμογών και δυνατότητα προβολής περιεχομένου από κινητό τηλέφωνο.

Η τελική ποιότητα της εικόνας, πάντως, εξαρτάται και από τις δυνατότητες της ίδιας της τηλεόρασης. Μια συσκευή που υποστηρίζει 4K δεν μπορεί να μετατρέψει μια παλιά οθόνη Full HD σε τηλεόραση 4K.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις:

Συνδέστε το TV Box ή το streaming stick σε μια ελεύθερη θύρα HDMI της τηλεόρασης.

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Ορισμένα sticks μπορούν να τροφοδοτηθούν από θύρα USB, αλλά η χρήση του παρεχόμενου τροφοδοτικού είναι συνήθως ασφαλέστερη.

Ανοίξτε την τηλεόραση και επιλέξτε από το τηλεχειριστήριο την αντίστοιχη είσοδο HDMI.

Συνδέστε τη νέα συσκευή στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού.

Συνδεθείτε στον απαιτούμενο λογαριασμό, όπως Google, Amazon ή Apple, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

Κατεβάστε τις εφαρμογές που θέλετε και συνδεθείτε στις υπηρεσίες στις οποίες διατηρείτε συνδρομή.

Μετά την αρχική ρύθμιση, ο χειρισμός πραγματοποιείται από το τηλεχειριστήριο της εξωτερικής συσκευής.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν από την αγορά

Δεν προσφέρουν όλα τα Android TV Boxes την ίδια ποιότητα ή συμβατότητα. Αρκετές ιδιαίτερα φθηνές συσκευές χρησιμοποιούν απλό Android για κινητά, αντί για πιστοποιημένο Android TV ή Google TV.

Επίσης, η παλιά γενιά TV Boxes δεν διαθέτει όλες τις επιθυμητές λειτουργίες, οπότε απαιτείται προσοχή κατά την απόκτησή τους.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον χειρισμό από το τηλεχειριστήριο, στις ενημερώσεις ασφαλείας και στην ποιότητα αναπαραγωγής.

Είναι επίσης πιθανό μια μη πιστοποιημένη συσκευή να μην υποστηρίζει επίσημα το Netflix ή να περιορίζει την εικόνα σε χαμηλότερη ανάλυση, παρά την ένδειξη «4K» στη συσκευασία.

Πριν από την αγορά, πρέπει να ελέγξετε:

Εάν η συσκευή είναι επίσημα πιστοποιημένη για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Εάν υποστηρίζει την ανάλυση της τηλεόρασής σας.

Εάν διαθέτει Wi-Fi 5 GHz για πιο σταθερό streaming.

Εάν λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού και ασφαλείας.

Εάν περιλαμβάνει κατάλληλο τροφοδοτικό και εύχρηστο τηλεχειριστήριο.

Εάν διαθέτει αρκετό αποθηκευτικό χώρο για τις εφαρμογές που χρειάζεστε.

Τα πλεονεκτήματα της μετατροπής

Η προσθήκη μιας εξωτερικής συσκευής streaming είναι συνήθως πολύ οικονομικότερη από την αγορά καινούργιας τηλεόρασης. Επιτρέπει επίσης τη συνέχιση της χρήσης μιας συσκευής που λειτουργεί κανονικά, μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Παράλληλα, η εξωτερική συσκευή μπορεί να αντικατασταθεί ευκολότερα όταν παλιώσει, χωρίς να χρειάζεται να αποσυρθεί ολόκληρη η τηλεόραση.

Η λύση δεν βελτιώνει την ποιότητα του πάνελ ούτε διορθώνει προβλήματα στην εικόνα και στον ήχο. Μπορεί, όμως, να προσφέρει σε μια συμβατική τηλεόραση σύγχρονες εφαρμογές, streaming και σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά.