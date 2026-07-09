Η ιατρική σειρά The Pitt και η σειρά Hacks, με επίκεντρο τις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κούρσα των βραβείων Emmy.
Το The Pitt με 25 υποψηφιότητες θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ το Hacks, μια ανάσα πιο πίσω, συγκεντρώνει 24 υποψηφιότητες.
Το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, διεκδικούν επίσης οι σειρές The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses και Your Friends and Neighbors.
Στη μάχη για την καλύτερη κωμική σειρά, το Hacks αντιμετωπίζει τις σειρές Abbott Elementary, The Bear, Margo's Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking και Widow's Bay.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με μια μεταθανάτια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στη σειρά The Bear, στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά. Ο Ράινερ είχε εμφανιστεί σε τρία επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς του FX.
Επίσης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος, Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία Καλύτερου Hair Styling (Outstanding Hairstyling) στη σειρά «All's Fair» του Hulu, όπου επιμελήθηκε τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν.
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Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC τη 14η Σεπτεμβρίου.
Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του Law & Order: SVU, Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Δείτε τις υποψηφιότητες των 78ων Emmy στις κυριότερες κατηγορίες
Καλύτερη δραματική σειρά
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Καλύτερη κωμική σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo's Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow's Bay
Καλύτερη μίνι σειρά
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
- Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
- Μαρκ Ράφαλο, Task
- Ρούφους Σιούελ, The Diplomat
- Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Κάρι Κουν, The Gilded Age
- Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments
- Κέρι Ράσελ, The Diplomat
- Ρία Σίχορν, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man
- Στιβ Καρέλ, Rooster
- Μάθιου Ρις, Widow's Bay
- Τζέισον Σίγκελ, Shrinking
- Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary
- Άιο Εντεμπίρι, The Bear
- Έλ Φάνινγκ, Margo's Got Money Troubles
- Λίζα Κούντροου, Mon Comeback
- Τζιν Σμαρτ, Hacks