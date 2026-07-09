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Το The Pitt με 25 και το Hacks με 24 υποψηφιότητες οδηγούν την κούρσα των φετινών βραβείων Emmy.

Η ιατρική σειρά The Pitt και η σειρά Hacks, με επίκεντρο τις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κούρσα των βραβείων Emmy.

Το The Pitt με 25 υποψηφιότητες θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ το Hacks, μια ανάσα πιο πίσω, συγκεντρώνει 24 υποψηφιότητες.

Το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, διεκδικούν επίσης οι σειρές The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses και Your Friends and Neighbors.

Στη μάχη για την καλύτερη κωμική σειρά, το Hacks αντιμετωπίζει τις σειρές Abbott Elementary, The Bear, Margo's Got Money ⁠Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the ⁠Building, Shrinking και Widow's ⁠Bay.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με μια μεταθανάτια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στη σειρά The Bear, στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά. Ο Ράινερ είχε εμφανιστεί σε τρία επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς του FX.



Επίσης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος, Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία Καλύτερου Hair Styling (Outstanding Hairstyling) στη σειρά «All's Fair» του Hulu, όπου επιμελήθηκε τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν.



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Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC τη 14η Σεπτεμβρίου.

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Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του Law & Order: SVU, Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Δείτε τις υποψηφιότητες των 78ων Emmy στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη δραματική σειρά

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Καλύτερη κωμική σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money ⁠Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Καλύτερη μίνι σειρά

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο, Task

Ρούφους Σιούελ, The Diplomat

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Κάρι Κουν, The Gilded Age

Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σίχορν, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man

Στιβ Καρέλ, Rooster

Μάθιου Ρις, Widow's Bay

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά