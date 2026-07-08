Μία μικρή παρένθεση ετοιμάζει ο καιρός με συννεφιά και βροχές σε όλη την χώρα, μας ετοιμάζει ο καιρός. Αυτή η μικρή παρένθεση εκτός από βροχές θα βάλει στοπ και στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Γενικευμένη συννεφιά και βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα αναμένεται για αύριο Πέμπτη 9 Ιουλίου. Σάκης Αρναούτογλου και Χαρά Μάλεση μιλούν για την αστάθεια που θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός και θα επηρεάσει μεταξύ άλλων και την Αττική.

«Μικρή παρένθεση»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πριν από το μεσημέρι οι βροχές θα κατέβουν και νοτιότερα επηρεάζοντας την Εύβοια και την ανατολική Στερεά συνεπώς και την Αττική. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει.

Σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη ενδεχομένως δεκτούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι τους 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 - 34 βαθμούς κελσίου.

Η μικρή αυτή παρένθεση δεν θα διαρκέσει πολύ καθώς από αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας.

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«Μπόρες την Πέμπτη»

Πυκνώνουν το βράδυ της Τετάρτης τα σύννεφα στη Βόρεια Ελλάδα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε νέα αστάθεια. Ειδικότερα, βροχές αναμένονται στους ορεινούς όγκους και στα βουνά, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα κεντρικά τους 35 στα νότια τους 33 βαθμούς και στα βόρεια από 28 έως 35. Στα ανατολικά νησιωτικά θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς και στα δυτικά τους 32 βαθμούς.

Την Πέμπτη και συγκεκριμένα τα ξημερώματα θα έχουμε μπόρες στα ΒΑ μέχρι και τις Σποράδες, ενώ το πρωί αστάθεια θα έχουμε στην Στερεά αλλά και στην Αττική μέχρι το μεσημέρι με τοπικά ισχυρές μπόρες και καταιγίδες.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, αλλά στα ορεινά της Πελοποννήσου θα έχουμε νέα αστάθεια. Το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε ομαλό καιρό και από τις 13-14/7 θα έχουμε μόνο μπόρες στα βουνά και 17-18/7 ο καιρός θα είναι καλός.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου μέχρι και 18/7 δεν θα έχουμε ακραίες θερμοκρασίες.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=eqPP4WkM9lE}

Πώς θα κινηθεί

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την ανατολική Μακεδονία νωρίς το πρωί. Αργότερα, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα και θα πλήξουν νωρίς το μεσημέρι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας αλλά και την Αττική (γύρω στις 12 μ.μ.). Σε δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία θα πέσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα ενώ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει εντελώς αργά το βράδυ.