ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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Συμμόρφωση με τον Ν. 5253/2025

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Επικαιροποιημένες πληροφορίες της παρ.1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ευρωπαϊκός κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης), βάσει της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5253/2025:

Η OpinionPost Α.Ε. ανήκει στους Νικόλαο Ανδριόπουλο του Φιλίππου και την ENERGYREGISTER A.E., της οποίας πραγματικοί δικαιούχοι είναι οι:

1. Νικόλαος Ανδριόπουλος του Φιλίππου

2. ΤΑΜ ENERGY CONSULTANS LTD, ιδιοκτησίας 100% του Ασλάνογλου Μιλτιάδης του Θεοδώρου

3. Γιώτα Ευαγγελία του Νικολάου

4. Δεληγιάννης Γιώργος του Πέτρου

5. Μπορμπόλη Ελένη του Φώτιου

Κρατική διαφημιστική δαπάνη έτους 2025

Το συνολικό ετήσιο ποσό των δημόσιων πόρων από κρατική διαφήμιση, που έλαβε η Εταιρεία OPINIONPOST A.E. με ΑΦΜ 800961697 κατά το έτος 2025 ανήλθε σε 34.050 ευρώ.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).

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