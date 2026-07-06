Σε νέα τηλεοπτική στέγη θα βρεθούν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την έναρξη της επερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό τη ΕΡΤ με την εκπομπή «Στούντιο 4», αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και μετακομίζουν στον ΣΚΑΙ.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, υπήρξαν ρεπορτάζ και φήμες για την σχετική αλλαγή ωστόσο κανένας από τους δύο παρουσιαστές δεν είχε επιβεβαιώσει κάτι επίσημα πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, με το δίδυμο παρουσιαστών να κάνουν ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα πέντε χρόνια του project.

Σήμερα ωστόσο, Δευτέρα 6 Ιουλίου, ήρθε στη δημοσιότητα η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η σχετική απόφαση και αλλαγή που φέρνει το Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου το κανάλι του Φαλήρου.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Η ανακοίνωση του σταθμού, αναφέρει:

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«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».