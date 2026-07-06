Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη,.

Χρειάζεται προσοχή και αυτή η εβδομάδα, διότι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καθώς αυτός ο ζεστός και ξηρός καιρός και τα μελτέμια θα επιμείνουν με μεγάλες εντάσεις.

Σήμερα Δευτέρα τόσο στην Κρήτη, όσο και προς την πλευρά του Αιγαίου, τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς είναι αυξημένα.

Στο ανατολικό, νότιο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη οι εντάσεις των ανέμων θα φθάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίζουν, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα αυτός ο άνεμος γίνεται καταβάτης και ενισχύεται και προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Ήπιες θερμοκρασιακές τιμές περιμένουμε σήμερα. Μέρα με τη μέρα η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φθάσουμε κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή, όπου θα βρεθούμε λίγο κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου, για κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

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Σήμερα Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Προς το τέλος της εβδομάδας θα περιοριστούν τα μελτέμια, με αποτέλεσμα αυτή η εξέλιξη να δώσει την ευκαιρία στον υδράργυρο να ανέβει και λίγο επάνω.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Λίγα σύννεφα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Το μελτέμι θα επιμείνει. Η θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, δεν περιμένουμε έντονες εντάσεις του βαρδάρη και ο υδράργυρος 32 με 33 βαθμούς και λίγα σύννεφα στη γύρω ορεινή - ημιορεινή ζώνη. Ο υδράργυρος 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, με λίγα σύννεφα στη γύρο ορεινή ζώνη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αν εξαιρέσουμε την αυριανή ημέρα όπου και πάλι θα έχει μελτέμια, στη συνέχεια το μελτέμι θα περιοριστεί στο εσωτερικό του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία. Επομένως την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να δούμε και 39άρια, κυρίως όμως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Άρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ανοίγεται μπροστά μας μία εβδομάδα, η οποία μέρα με τη μέρα, θα γίνεται πιο ζεστή, θα περιορίζεται η αστάθεια και θα φύγουν τα μελτέμια. Δεν περιμένουμε αυτές τις ημέρες κάτι έντονο και γενικευμένο.

Η ζέστη θα είναι έντονη, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σημαντικό είναι το γεγονός οτι αρκετά εύκολα μπορεί να ξεκινήσει και να επεκταθεί μια πυρκαγιά.

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