Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων.

Νωρίτερα από την έναρξη του μήνα θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να εφαρμόζει και φέτος το γνωστό σύστημα πληρωμών σε δύο δόσεις, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των δικαιούχων.

Οι πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

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ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

Δημοσίου

Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου

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