Δεύτερη καταβολή χρηματικού βοηθήματος από τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Νέα πληρωμή από τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τη δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το έτος 2026 και μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και 475 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.