Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο αλλοδαπό πέρασαν το βράδυ της Τετάρτης (05/08) αστυνομικοί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήσει έχοντας κρυμμένα μαχαίρια στην αποσκευή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών πριν την επιβίβαση σε πτήση προς το εξωτερικό, ο συλληφθέντας είχε στην κατοχή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών τον οδήγησαν στο Τμήμα Αστυνόμευσης, όπου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.