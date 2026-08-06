Σύμφωνα με Γερμανικά ΜΜΕ, το ουκρανικό αεροσκάφος είχε φτάσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλλε από τη Γαλλία.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των γερμανικών Αρχών σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, όταν drone οπλισμένο με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα αεροσκάφη δίπλα στα οποία βρέθηκε το drone μετέφερε στρατιωτικά πυρομαχικά, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ανησυχίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Süddeutsche Zeitung και των δικτύων NDR και WDR, το φορτίο του ουκρανικού αεροσκάφους είχε μεταφερθεί από τη Γαλλία και προοριζόταν για εκ νέου μεταφορά από τη Γερμανία. Οι πληροφορίες προέρχονται από εμπιστευτική έκθεση της αστυνομίας.

Το drone εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (04/08), όταν εργαζόμενοι του αεροδρομίου παρατήρησαν ένα μικρό ιπτάμενο αντικείμενο να κινείται αιωρούμενο ανάμεσα σε δύο αεροσκάφη Antonov της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov Airlines. Κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού το drone ήρθε σε επαφή με έναν από τους εργαζόμενους του αεροδρομίου, πριν αυτό καταλήξει στο έδαφος.

Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν ότι το drone έφερε εκρηκτικά υψηλής ισχύος. Οι πυροτεχνουργοί κατάφεραν να αφαιρέσουν τον πυροκροτητή, ώστε να εξεταστεί με ασφάλεια το υλικό. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι η εκρηκτική ύλη ήταν πιθανότατα τύπου Semtex, ένα υλικό που χρησιμοποιείται τόσο στον στρατό όσο και τη βιομηχανία.

Η υπόθεση έχει πλέον λάβει διαστάσεις πιθανής απόπειρας δολιοφθοράς, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ή υβριδικής επίθεσης. Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς εμπορευμάτων στη Γερμανία, ενώ χρησιμοποιείται και για στρατιωτικές μεταφορές που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «νέα μορφή απειλής», υποστηρίζοντας ότι το drone πιθανότατα είχε τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να παρακάμψει τα διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις αρχές, το σύστημα ανίχνευσης drone του αεροδρομίου δεν κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως την παρουσία του.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν και ένα δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε την ίδια νύχτα στην περιοχή του αεροδρομίου. Ένα εμπορικό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της πτήσης του, προκαλώντας μικρές ζημιές. Το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει νέα προσπάθεια προσγείωσης λόγω κλειστού διαδρόμου και τελικά κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο.

Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές αναταράξεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, με ακυρώσεις πτήσεων και εκτροπές αεροσκαφών. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι η λειτουργία έχει αποκατασταθεί και ότι δεν κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή επιπλέον μέτρων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι πίσω από τα περιστατικά δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, ο Γερμανός βουλευτής Ρόντεριχ Κίζεβετερ, μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής πληροφοριών, κατηγόρησε δημόσια τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή της. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση του drone, τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στον χώρο του αεροδρομίου και τον πιθανό στόχο της ενέργειας. Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς η ενεργοποίηση του εκρηκτικού μηχανισμού κοντά σε αεροσκάφος με στρατιωτικό φορτίο θα μπορούσε να είχε προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.