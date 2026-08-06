Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αγγλίας, καθώς γενικό μπλακ άουτ έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως μεταδίδει το SKY News, η National Rail ενημέρωσε τους επιβάτες ότι η αναστάτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της ημέρας, επηρεάζοντας κυρίως το Μάντσεστερ, τα Μίντλαντς και τη βορειοδυτική Αγγλία.

Κύρια αιτία του προβλήματος είναι μια διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κέντρο επικοινωνιών, γεγονός που έχει επηρεάσει τη λειτουργία των τρένων σε μεγάλο μέρος του δικτύου.

«Ως αποτέλεσμα, τα δρομολόγια θα ακυρωθούν, θα παρουσιάσουν καθυστερήσεις ή θα τροποποιηθούν», ανέφερε η εταιρεία στην ενημέρωσή της προς το επιβατικό κοινό.

{https://x.com/nationalrailenq/status/2085354978965659763}

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Η διακοπή έχει επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας, καθώς και τμήμα της βόρειας Ουαλίας. Ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βρίσκονται το Μπέρμιγχαμ και το Μάντσεστερ.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν ταξιδέψουν, καθώς οι συρμοί ενδέχεται να ακυρωθούν, να παρουσιάσουν καθυστέρηση έως και 60 λεπτών ή να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή.

Η National Rail εκτιμά ότι τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα του Γκρέιτερ Μάντσεστερ θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.