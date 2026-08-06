Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.

Το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Τζόκερ της Allwyn.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Παίζεται με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών), είτε με Ομαδικά δελτία. Tο ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1 ευρω ανά στήλη.

Αναλυτικά:

1. Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή» μέσω της εφαρμογής της allwyn, επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.

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2. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου, ενώ Online μέχρι και 12 περιοχές.

3. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου. Στο δελτίο του καταστήματος οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, ενώ online επιλέγεις απευθείας τον αριθμό συνεχομένων κληρώσεων που επιθυμείς. Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.

4. Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.

5. Συμμετοχές στο ΤΖΟΚΕΡ μπορείς να καταχωρείς καθημερινά. Tις ημέρες των κληρώσεων, η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 το βράδυ (μετά τις 22:15 μπορείς να ξαναπαίξεις για την επόμενη κλήρωση).

Πώς φορολογούνται τα κέρδη

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Υπενθυμίζεται ότι το Μy Rewards είναι ένα αυτόματο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπου ανταμείβεσαι ανάλογα με την παικτική σου δραστηριότητα στο opaponline.gr. Όσοι συμμετέχουν μπορούν να κερδίσουν Bonus, δωρεάν δελτία και άλλα δώρα (π.χ. εισιτήρια, gadgets κτλ.)