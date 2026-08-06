Από αέρος επιχειρούν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στη φωτιά στην Κολυμπάδα Σκύρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχείρησαν περιοδικά 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς. Παράλληλα, από το λιμάνι της Κύμης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς στη Σκύρο 25 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο του μετώπου, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkhz7bmq2cfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085390382938960328}

Μάχη με τις φλόγες υπό ισχυρούς ανέμους

Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκύρου, σε περιοχή με αγροτοδασική βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της, την ώρα που στην περιοχή επικρατούν έντονοι άνεμοι. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με επίγειες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο και εναέρια μέσα να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1741588240383815}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/watch/?v=1525558029584117}

Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύσεις με πυροσβέστες μεταβαίνουν στο νησί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σκύρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται για την αντιμετώπιση του μετώπου. Σύμφωνα με το evima.gr πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες βρίσκονται στο λιμάνι της Κύμης, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο «Αχιλλέας» και να μεταφερθούν στη Σκύρο για να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Συνολικά στο νησί επιχειρούν 33 πυροσβέστες.

LIVE εικόνα από το νησί

Πατήστε εδώ για να δείτε σε ζωντανή μετάδοση την εικόνα από τη Σκύρο