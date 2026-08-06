Mε χαμηλές ταχύτητες η κίνηση στον Κηφισό, μεγάλη η αναμονή των οδηγών και στα δύο ρεύματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό την τελευταία ώρα λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή του Κηφισού με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνταν προς την περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο αντίθετο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού προς Λαμία. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

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Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό: Τα «ζόρικα» σημεία

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως στις εξόδους προς Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο η αναμονή υπολογίζεται περίπου στα 5 έως 10 λεπτά.

{https://x.com/aodostraffic/status/2085337832076255308}