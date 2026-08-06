Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Τη βελγική Άντερλεχτ υποδέχεται ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (06/08) στην Τούμπα με φόντο την πρόκριση στα play off του Europa League.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια και θα προσπαθήσει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης με τη στήριξη του κόσμου του ενόψει της ρεβάνς στις Βρυξέλλες.

Η Άντερλεχτ, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στο βελγικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν είναι ένας αντίπαλος που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο εντός αναμένεται να είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και μένει να φανεί εάν θα επιλεγεί από την αρχή ή θα περάσει στο ματς ως αλλαγή.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 20:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN.