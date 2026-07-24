Η συνεργασία της HELLENiQ E-mobility με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού δείχνει πώς οι σύγχρονες υποδομές φόρτισης κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη, προσβάσιμη και λειτουργική στην καθημερινότητα.

Για χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση δεν αφορούσε τα οχήματα, αλλά τις υποδομές.

«Πού θα το φορτίζω;» Ήταν η ερώτηση που συνόδευε σχεδόν κάθε συζήτηση για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Σήμερα, όσο τα σημεία φόρτισης εντάσσονται όλο και περισσότερο στον αστικό ιστό και βρίσκονται κοντά σε μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και κινούνται καθημερινά, η απάντηση γίνεται πιο απλή.

Η ηλεκτροκίνηση παύει να αποτελεί μια επιλογή που απαιτεί σχεδιασμό και προσαρμογές και μετατρέπεται σε μια πρακτική εμπειρία. Μια στάση στη γειτονιά, μια επίσκεψη στην αγορά ή μια σύντομη υποχρέωση μέσα στη μέρα μπορούν πλέον να συνδυάζονται με τη φόρτιση του οχήματος.

Ακριβώς αυτή τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη ανέδειξε η εκδήλωση για τη βιώσιμη κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με αφορμή τη συνεργασία της HELLENiQ E-mobility, μέλους της HELLENiQ ENERGY, με τον Δήμο για την ανάπτυξη δημόσιων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

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Στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της αγοράς και στελέχη και εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY συζήτησαν για το πώς οι σύγχρονες υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν πιο πράσινες μορφές μετακίνησης και να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Από αριστερά Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, HELLENiQ ENERGY, Σπύρος Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ E-mobility, Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

O κ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ E-mobility, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης του EKO Charge&Go: «Το EKO Charge&Go δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στη βιώσιμη κινητικότητα, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και στη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων υποδομών για πολίτες και επιχειρήσεις».

Η δημόσια φόρτιση στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, στην πράξη

Στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού έχουν εγκατασταθεί 18 φορτιστές AC 22kW και DC 50kW σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες. Από την έναρξη λειτουργίας τους, τον Ιούνιο του 2025, έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 5.000 φορτίσεις, με κατανάλωση άνω των 80.000 kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και διαθεσιμότητα που αγγίζει σχεδόν το 100%.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται οι εμπειρίες ανθρώπων που έχουν εντάξει την ηλεκτροκίνηση στη ζωή τους και αξιοποιούν τις υποδομές φόρτισης εκεί όπου τις χρειάζονται περισσότερο.

Είναι ο κάτοικος που χρειάζεται μία αξιόπιστη λύση κοντά στην περιοχή του. Είναι ο επαγγελματίας που αξιοποιεί τον χρόνο μίας στάσης μέσα στη μέρα του. Είναι ο επισκέπτης που γνωρίζει ότι μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του χωρίς επιπλέον προβληματισμό.

Για τον Βασίλη, κάτοικο Παπάγου-Χολαργού, η ανάπτυξη των νέων σημείων φόρτισης έχει κάνει σημαντική διαφορά στη χρήση του ηλεκτρικού οχήματος της οικογένειάς του. «Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε ως οικογένεια είναι ηλεκτρικό και τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα πολύ. Πολλά σπίτια, όχι μόνο στον Δήμο αλλά και γενικότερα στις πόλεις, είναι παλιά και δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι, ειδικά όταν δεν υπάρχει γκαράζ. Για μένα, οι φορτιστές αυτοί έχουν λύσει ένα σημαντικό πρακτικό ζήτημα».

Η εμπειρία αυτή δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Δήμου.

Η Ασπασία, η οποία κατοικεί στον Δήμο Χαλανδρίου, χρησιμοποιεί τα σημεία στον Δήμο Παπάγου-Χολαργό κατά τη διάρκεια των καθημερινών της μετακινήσεων. «Οι φορτιστές με έχουν βοηθήσει πολύ, καθώς το σούπερ μάρκετ που επισκέπτομαι για τα ψώνια μου, έχει δίπλα φορτιστή, όπου μπορώ να φορτίζω το αυτοκίνητό μου, όσο κάνω τις αγορές μου. Γενικά δύσκολα βρίσκω φορτιστές κοντά στο σπίτι, οπότε ακόμη και αυτή η δυνατότητα με βοηθά πολύ, ώστε να μην αγχώνομαι για την μπαταρία του αυτοκινήτου μου. Εύχομαι, με βάση αυτή τη συνεργασία, να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και άλλοι Δήμοι, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα υποστηρίζει περισσότερο την ιδιοκτησία ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων».

Παράλληλα, η εμπειρία της φόρτισης υποστηρίζεται ψηφιακά μέσα από το EKO App. Οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμα σημεία του δικτύου EKO Charge&Go, να παρακολουθούν τη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο και να διαχειρίζονται εύκολα κάθε συνεδρία από το κινητό τους τηλέφωνο.

Μια συνεργασία που δημιουργεί αξία για την πόλη

Η συνεργασία της HELLENiQ E-mobility με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων πόλεων και δείχνει πώς μια στρατηγική επένδυση μπορεί να μετατραπεί σε μια λύση με πραγματικό αντίκτυπο: μια υποδομή που δεν μένει μόνο στον σχεδιασμό, αλλά χρησιμοποιείται καθημερινά από ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους δυνατότητα πληρωμής με POS στους ταχυφορτιστές, 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, ειδικά τιμολόγια και επιπλέον έκπτωση 10% για τους κατόχους της Κάρτας Δημότη.

Από τα 18 σημεία φόρτισης στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού μέχρι τα περισσότερα από 750 του δικτύου EKO Charge&Go σε όλη την Ελλάδα, ο κοινός παρονομαστής παραμένει ο ίδιος: η δημιουργία υποδομών που κάνουν τη βιώσιμη μετακίνηση πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη και πιο λειτουργική για τους πολίτες, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

{https://www.youtube.com/watch?v=TOVPLiKSCXM}