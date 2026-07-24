Για την Inalan, η τεχνολογία και η πρόοδος αποκτούν πραγματική αξία όταν συνυπάρχουν με τις αξίες που μας ενώνουν ως κοινωνία.

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και ανθρώπινες στιγμές χάρισε το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου στον Λυκαβηττό, με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και χορηγό επικοινωνίας τον ANT1.

Η Inalan συμμετείχε ως χορηγός της διοργάνωσης, στηρίζοντας έναν θεσμό που αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό, φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας και κρατά ζωντανές τις παραδόσεις μέσα από τη μουσική, τον χορό και τη συλλογική εμπειρία. Για την Inalan, η τεχνολογία και η πρόοδος αποκτούν πραγματική αξία όταν συνυπάρχουν με τις αξίες που μας ενώνουν ως κοινωνία.

Δίπλα στους ήχους της παραδοσιακής μουσικής και το γιορτινό κλίμα της βραδιάς, η Inalan δημιούργησε έναν χώρο γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες, προσφέροντας στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας σε μικρούς και μεγάλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τροχός της Τύχης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, με αμέτρητους συμμετέχοντες να δοκιμάζουν την τύχη τους και να κερδίζουν δώρα, ενώ το 360° Video Booth μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς της βραδιάς, με ασταμάτητες λήψεις, γέλια και μοναδικές αναμνήσεις που οι επισκέπτες μοιράστηκαν στα social media. Παράλληλα, οι καλοκαιρινές βεντάλιες της Inalan έγιναν το πιο χρήσιμο αξεσουάρ της βραδιάς, συνοδεύοντας τους επισκέπτες σε κάθε τους βόλτα στον χώρο.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό κλίμα, οι άνθρωποι της Inalan είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκατοντάδες επισκέπτες, να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τις προσφορές της εταιρείας, αλλά κυρίως να έρθουν σε άμεση επαφή με το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της Inalan να βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινωνίες.

Η συμμετοχή της Inalan στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία που εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Μέσα από τη στήριξη εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την ελληνική παράδοση και φέρνουν κοντά τις τοπικές κοινωνίες, η Inalan επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τους ανθρώπους, τις αξίες και τις εμπειρίες που μας ενώνουν. Γιατί για την Inalan, η σύνδεση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία· αφορά τις στιγμές που μοιραζόμαστε, τις παρέες που δημιουργούμε και τις αναμνήσεις που μένουν μαζί μας.