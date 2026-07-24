Πέντε αυθεντικά παραδείγματα κατανόησης κειμένου τύπου ΑΣΕΠ, αυξημένης δυσκολίας, με απαντήσεις και αιτιολόγηση.

Ιδανικά για υποψήφιους ΑΣΕΠ που θέλουν να εξασκηθούν στην κριτική ανάγνωση διοικητικών κειμένων, εκεί ακριβώς όπου κρίνεται η επιτυχία στις εξετάσεις.

Ερώτηση: Ποιο από τα παρακάτω συνάγεται με ασφάλεια από το κείμενο;

Α. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον πλήρως διαλειτουργικά μητρώα.

Β. Η καθυστέρηση στη διαλειτουργικότητα οφείλεται κυρίως σε τεχνολογικά κενά υποδομής.

Γ. Η σύγκλιση στην ψηφιοποίηση προωθείται εν μέρει μέσω δεσμευτικών κανονισμών.

Δ. Η Επιτροπή έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια επιβολής κοινών προτύπων.

Ε. Οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών έχουν πλέον πλήρως εναρμονιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ερώτηση: Σύμφωνα με το κείμενο, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ακριβής;

Α. Η μεταρρύθμιση κρίνεται εξ ολοκλήρου ακατάλληλη για τον δημόσιο τομέα.

Β. Η ποσοτικοποίηση δεικτών είναι εξίσου αποτελεσματική σε όλες τις υπηρεσίες.

Γ. Ο νομικός έλεγχος πράξεων δεν επηρεάζεται από ποσοτικά κριτήρια απόδοσης.

Δ. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δυσκολεύονται περισσότερο στη μέτρηση αποτελεσμάτων.

Ε. Η διαφοροποίηση κριτηρίων ανά υπηρεσία θεωρείται περιττή επιβάρυνση.

Ερώτηση: Ποιο συμπέρασμα δεν μπορεί να στηριχθεί στο κείμενο;

Α. Η απουσία προθεσμιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως καλύτερη ποιότητα αποφάσεων.

Β. Οι ενδεικτικές προθεσμίες αποτελούν συνηθισμένη μέση λύση στο ζήτημα.

Γ. Αυστηρές προθεσμίες εγγυώνται πάντοτε ταχύτερη και ποιοτικότερη δικαιοσύνη.

Δ. Η πολυπλοκότητα μιας υπόθεσης μπορεί να συγκρούεται με στενά χρονικά όρια.

Ε. Οι μηχανισμοί λογοδοσίας συνοδεύουν συχνά τις ενδεικτικές προθεσμίες.

Ερώτηση: Ποια πρόταση αποδίδει ορθότερα το περιεχόμενο του κειμένου;

Α. Ο χαρακτηρισμός της ενεργειακής μετάβασης ως υπέρτερου συμφέροντος νομιμοποιεί άνευ όρων κάθε χωροθέτηση.

Β. Η έλλειψη χωροταξικού πλαισίου καθιστά τη διοικητική κρίση λιγότερο ασφαλή, όχι όμως ανέφικτη.

Γ. Η προστασία του τοπίου έχει πλέον υπερισχύσει πλήρως των στόχων απανθρακοποίησης.

Δ. Η νομολογία απορρίπτει κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό της ενέργειας ως υπέρτερου συμφέροντος.

Ε. Η σταθμισμένη εκτίμηση επιπτώσεων καταργήθηκε λόγω του υπέρτερου συμφέροντος.

Ερώτηση: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έρχεται σε αντίθεση με το κείμενο;

Α. Η συνταγματική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας δεν εξασφαλίζει πάντοτε πραγματική αυτοτέλεια.

Β. Η διάρκεια και ανανεωσιμότητα της θητείας επηρεάζουν την ανθεκτικότητα μιας αρχής.

Γ. Κάθε αρχή που ονομάζεται «ανεξάρτητη» λειτουργεί εκ των πραγμάτων χωρίς πολιτικές πιέσεις.

Δ. Η ετήσια εξάρτηση από κρατική χρηματοδότηση μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία.

Ε. Ο τρόπος επιλογής μελών αποτελεί έναν από τους παράγοντες ανεξαρτησίας.

Απαντήσεις:

1Γ: Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι «η νομοθετική πίεση μέσω κανονισμών άμεσης εφαρμογής περιορίζει σταδιακά το περιθώριο αποκλίσεων», άρα η σύγκλιση προωθείται εν μέρει μέσω δεσμευτικών κανονισμών. Οι υπόλοιπες επιλογές αντιστρέφουν ή υπερβαίνουν όσα δηλώνονται.

2Δ: Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι η ποσοτικοποίηση «παραμένει προβληματική» σε υπηρεσίες συμβουλευτικού ή εποπτικού χαρακτήρα. Η επιλογή Γ αντιστρέφει το νόημα, αφού ο νομικός έλεγχος αναφέρεται ως παράδειγμα λειτουργίας που κινδυνεύει να υποβαθμιστεί.

3Γ:Το κείμενο δεν υποστηρίζει ότι οι αυστηρές προθεσμίες «εγγυώνται πάντοτε» ταχύτητα και ποιότητα, αντίθετα, επισημαίνει τον κίνδυνο επιφανειακής αιτιολόγησης. Όλες οι άλλες προτάσεις στηρίζονται ρητά στο κείμενο.

4Β:Το κείμενο αναφέρει ότι η απουσία πλαισίου «καθιστά την κρίση περισσότερο επισφαλή», όχι αδύνατη, ενώ διατηρείται η υποχρέωση σταθμισμένης εκτίμησης. Η Α αντιστρέφει ρητή διαφοροποίηση του κειμένου («χωρίς ωστόσο αυτό να καθιστά αυτόματα νόμιμη»).

5Γ: Το κείμενο δηλώνει ρητά ότι η ανεξαρτησία «δεν είναι… αυτονόητη συνέπεια της θεσμικής ονομασίας», άρα η πρόταση Γ αντιστρέφει το νόημα του κειμένου.