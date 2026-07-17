Ερώτηση 1η

Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό στην ακολουθία;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Παρατηρούμε ότι το εξωτερικό σχήμα μειώνει τις πλευρές του από επτά, σε έξι, σε πέντε, σε τέσσερα και σε αυτό που αναζητούμε σε τρεις πλευρές (εξαλείφεται η απάντηση Γ). Κατόπιν ο εσωτερικός κύκλος εναλλάσσεται από μαύρο σε λευκό οπότε αναζητούμε μαύρο κύκλο (εξαλείφεται η απάντηση Α). Τέλος, τα γεμάτα κελιά της λωρίδας μετατοπίζονται δεξιά +1, +2, +3, +4 με κυκλική αναδίπλωση οπότε: [1,2], [2,3], [4,5], [2,3], [1,2] (εξαλείφονται οι απαντήσεις Β, Γ και Ε). Σωστή απάντηση η επιλογή Δ.

Ερώτηση 2η

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό στην ακολουθία;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ο μαύρος κύκλος κινείται αριστερόστροφα μία γωνία, ο γκρι κύκλος δεξιόστροφα μία γωνία, οπότε ο μαύρος θα βρίσκεται πάνω αριστερά (εξαλείφονται οι απαντήσεις Γ και Ε) και ο γκρι κύκλος πάνω δεξιά (εξαλείφεται η απάντηση Δ). Το τετραγωνάκι περιστρέφεται αριστερόστροφα στις πλευρές οπότε στην εικόνα που αναζητούμε το τετραγωνάκι βρίσκεται αριστερά (εξαλείφεται απάντηση Α). Σωστή απάντηση η επιλογή Β.

Ερώτηση 3η

Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό στην ακολουθία;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Διαπιστώνουμε ότι οι πλευρές των γκρι σχημάτων αυξάνεται κατά ένα κάθε δύο βήματα οπότε στην εικόνα που αναζητούμε έχουμε γκρι σχήμα και να έχει πέντε πλευρές (εξαλείφονται οι απαντήσεις Β και Δ). Η κουκκίδα κινείται ανά δύο βήματα επίσης, αλλιώς στα γκρι σχήματα και αλλιώς στα λευκά σχήματα, στα γκρι σχήματα κινείται από πάνω αριστερά σε πάνω δεξιά και πάλι το ίδιο, στα λευκά σχήματα κινείται από κάτω αριστερά σε κάτω δεξιά και το ίδιο πάλι. Οπότε στο γκρι σχήμα που αναζητούμε η μαύρη κουκκίδα θα βρίσκεται πάνω δεξιά (εξαλείφεται η απάντηση Α). Τέλος, το βέλος περιστρέφεται 135 μοίρες δεξιόστροφα σε κάθε βήμα (Β? ΝΔ ? Δ ? ΒΑ ? Ν), οπότε θα πρέπει να δείχνει στον νότο στην εικόνα που αναζητούμε (εξαλείφεται η απάντηση Ε). Σωστή απάντηση η επιλογή Γ.

Ερώτηση 4η

Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό στην ακολουθία;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Εδώ έχουμε ένα πλέγμα 3Χ3 με κελιά αριθμημένα 1-9 (από πάνω αριστερά, ανά γραμμή). Έχουμε τρεις παράλληλους κανόνες: το μαύρο κελί προχωρά +2 θέσεις τη φορά (1 ? 3 ? 5 ? 7 ? 9), οπότε στην εικόνα που αναζητούμε βρίσκεται κάτω δεξιά γωνία (εξαλείφονται οι απαντήσεις Α και Β), το γκρι κελί οπισθοχωρεί -1 θέση (9 ? 8 ? 7 ? 6 ? 5), οπότε στην εικόνα που αναζητούμε το γκρι κελί βρίσκεται στο κέντρο, τέλος, το τριγωνάκι στη γωνία περιστρέφεται δεξιόστροφα με γέμισμα εναλλάξ μαύρο/λευκό, οπότε στην εικόνα που αναζητούμε το μαύρο τριγωνάκι θα βρίσκεται πάνω αριστερά (εξαλείφονται οι απαντήσεις Γ και Δ). Σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Ερώτηση 5η

Ποια εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) αντικαθιστά το ερωτηματικό στην ακολουθία;

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ο δείκτης του «ρολογιού» περιστρέφεται δεξιόστροφα με αυξανόμενο βήμα 45 μοίρες, 90 μοίρες, 135 μοίρες, άρα το επόμενο βήμα είναι 180 μοίρες (εξαλείφονται οι απαντήσεις Γ και Ε). Το περίγραμμα του κύκλου εναλλάσσεται από συμπαγές σε διακεκομμένο, εμείς αναζητούμε συμπαγές (εξαλείφεται η απάντηση Β). Οι τελείες ακολουθούν δύο διαπλεκόμενες ακολουθίες, όταν είναι συμπαγής ο κύκλος έχουμε δύο, μετά τρία και στη συνέχεια τέσσερα ενώ όταν είναι διακεκομμένος τότε έχουμε τέσσερις τελείες και πέντε κ.ο.κ. (εξαλείφεται η απάντηση Δ). Σωστή απάντηση η επιλογή Α.