«Δεν διέρρευσαν θέματα ούτε επηρεάστηκε το αδιάβλητο», λέει ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων μετά το λάθος στο εξεταστικό κέντρο.

Τη δική του απάντηση για το περιστατικό που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026 έδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων και πως δεν τέθηκε ζήτημα αδιάβλητου της διαδικασίας. Το περιστατικό αφορά τη διανομή σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ των θεμάτων του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), τα οποία είχαν ήδη εξεταστεί από τους μαθητές των ΓΕΛ την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΕ, το πρόβλημα δεν σχετίζεται με διαρροή εξεταστικού υλικού, καθώς τα θέματα δεν έγιναν γνωστά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Όπως επισημαίνεται, το αδιάβλητο των Πανελλαδικών αφορά αποκλειστικά την αποτροπή πρόωρης διαρροής θεμάτων, γεγονός που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για το περιστατικό το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην άμεση εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το λάθος και να αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα δύο συγκεκριμένα γραπτά, καθώς κρίθηκε ότι οι υποψήφιοι δεν είχαν καμία ευθύνη για το διοικητικό σφάλμα.

Ο ΕΟΕ σημειώνει ότι η διαχείριση του θέματος έγινε με στόχο να προστατευτεί η ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων και να μην προκληθεί αναστάτωση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. «Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οργανισμός. Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι φετινές Πανελλήνιες διεξήχθησαν ομαλά, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του θεσμού και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων.

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Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.),

ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

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Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων. Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα. Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική

Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων