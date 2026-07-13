Το φετινό πρόγραμμα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου.

Για κάθε παιδί, οι ευκαιρίες να συμμετέχει, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον αποτελούν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον του. Ο αθλητισμός είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την ομαδικότητα και την υπευθυνότητα, δημιουργώντας εμπειρίες που συνοδεύουν τα παιδιά μέσα, αλλά και έξω από το γήπεδο.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Χρυσός Χορηγός το THI Summer Youth Academy, συμβάλλοντας σε μια πρωτοβουλία που προσφέρει σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 17 ετών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα τη δυνατότητα να ζήσουν δωρεάν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία με επίκεντρο το μπάσκετ, τη συνεργασία και την προσωπική ανάπτυξη.

Στο THI Summer Youth Academy, το γήπεδο μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να καλλιεργούν δεξιότητες όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την εξέλιξη.

Το φετινό πρόγραμμα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής και πραγματοποιείται σε δύο δεκαήμερα, από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου.

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Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος το πρόγραμμα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής και πραγματοποιείται σε δύο δεκαήμερα, από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου. Συνολικά, περισσότερα από 100 παιδιά συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα, έχοντας επιλεγεί με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Καθημερινά λαμβάνουν μέρος σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει προπονήσεις μπάσκετ, παιχνίδια, τουρνουά και δημιουργικές δραστηριότητες με βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελούν και τα workshops που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα και δεξιότητες. Από δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), μέχρι εργαστήρια πρώτων βοηθειών, τεχνητής νοημοσύνης και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες, το φετινό THI Summer Youth Academy επιδιώκει να προσφέρει στα παιδιά πολύπλευρα ερεθίσματα που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου και συνδέουν τη μάθηση με το παιχνίδι και τη βιωματική συμμετοχή.

Στο πλαίσιο της φετινής συνεργασίας, το Giant Heart Roadshow επέστρεψε στα ανακαινισμένα Giant Heart γήπεδα σε Μοσχάτο και Κηφισιά, μεταφέροντας την ενέργεια και τη φιλοσοφία του THI Summer Youth Academy ακόμη πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Τα δύο ανοιχτά events μετέτρεψαν τα γήπεδα σε χώρους παιχνιδιού, άθλησης και συνάντησης για παιδιά και οικογένειες, με δράσεις όπως shooting challenges, διαγωνισμούς, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

Η δράση θα κορυφωθεί στις 23 Ιουλίου με το THI Celebrity Basketball Game, μια ξεχωριστή διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου και θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της ψυχαγωγίας, σε μια κοινή γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις αξίες που προωθεί το πρόγραμμα.

Μέσα από το Giant Heart, η Novibet συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, ενισχύοντας τη συνεργασία με οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα: να προσφέρουν στα παιδιά τα εφόδια, τις εμπειρίες και την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και να χτίζουν το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση.