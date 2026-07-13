Αλλαγή στο σύστημα προμηθειών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων – Πάνω από 100 παραγγελίες μέσω ΕΚΑΠΥ.

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την 1η Ιουλίου εκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών παραγγελιών φαρμάκων μέσω της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ, με περισσότερες από 100 παραγγελίες να έχουν ήδη καταχωριστεί από τις δομές υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ένταξη στο ενιαίο σύστημα προμηθειών στοχεύει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, στη μείωση του κόστους αγοράς φαρμάκων και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης των παραγγελιών, οι στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες μπορούν πλέον να επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές που εξασφαλίζει η ΕΚΑΠΥ.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά: «Ένα σημαντικό διαχειριστικό ζήτημα που αντιμετώπιζαν οι Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι χθες, ήταν ότι αγόραζαν φάρμακα χωρίς να απολαμβάνουν των σημαντικών εκπτώσεων, επιστροφών και άλλων ωφελημάτων που εξασφαλίζει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης των παραγγελιών και των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνει.

Με άλλα λόγια, οι Ένοπλες Δυνάμεις αγόραζαν πιο ακριβά τα φάρμακα, πλήρωναν τους προμηθευτές με καθυστέρηση και δέσμευαν στελεχικό δυναμικό για τη διαχείριση του όγκου των παραγγελιών για τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία, το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και τις υπόλοιπες δομές του στρατιωτικού υγειονομικού συστήματος.

Για να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση, τον Οκτώβριο του 2025 ξεκινήσαμε μία συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού και απλοποίησης της διαδικασίας προμηθειών φαρμάκων για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό, στις 15 Μαΐου 2026 με τον νόμο 5302/26 (άρθρα 19 έως 24) ενσωματώσαμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και τις υπόλοιπες υγειονομικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΚΑΠΥ, με ορίζοντα υλοποίησης των απαραίτητων συστημικών ενεργειών ένταξής τους στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, αυτή η μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μέσω της ενεργοποίησης από 1ης Ιουλίου της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της ΕΚΑΠΥ. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100 παραγγελίες.

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Ευχαριστώ τις διοικήσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων, την ομάδα εργασίας, τη διοίκηση και τα στελέχη της ΕΚΑΠΥ, που εργάστηκαν συστηματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την επίτευξη αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης, με την οποία εξοικονομούμε κονδύλια και ανθρώπινους πόρους, προς όφελος των Ενόπλων μας Δυνάμεων και του στελεχικού τους δυναμικού».