Ο θάνατος του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, συμπληρώνει τη μακάβρια λίστα με τις φονικές καταδιώξεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η τραγική κατάληξη της καταδίωξης της ΕΛΑΣ στο Άργος με τον 20χρονο Θοδωρή να χάνει τη ζωή του.

Ο θάνατος του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, συμπληρώνει τη μακάβρια λίστα με τις φονικές καταδιώξεις από την Ελληνική Αστυνομία, σχολιάζει η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του Mega, κάνοντας αναφορά σε εκείνες των τελευταίων ετών. Στο Πέραμα με τον 18χρονο Νίκο το 2021, στη Θεσσαλονίκη με τον 16χρονο Κώστα το 2022, στην Αλίαρτο με τον 17χρονο Χρήστο το 2023 και στο Άργος με τον 20χρονο Θοδωρή τώρα.

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Οι φονικές καταδιώξεις της ΕΛΑΣ

Τον Οκτώβριο του 2021, ο 18χρονος Νίκος Σαμπάνης σκοτώθηκε έπειτα από καταδίωξη στο Πέραμα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν σταμάτησε σε έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά την εξέλιξή της, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Σαμπάνη και τον τραυματισμό ενός ακόμη επιβαίνοντα. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση για τη χρήση βίας από την Αστυνομία. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, ενώ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αντιμετώπισαν ποινικές κατηγορίες και ακολούθησε πολύχρονη δικαστική διαδικασία.

Τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου 2022, ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης έφυγε με αγροτικό όχημα από πρατήριο καυσίμων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης χωρίς να πληρώσει καύσιμα αξίας 20 ευρώ. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον καταδίωξαν και, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές προς το όχημα. Μία σφαίρα διαπέρασε το πίσω τζάμι και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι. Το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση και ο Φραγκούλης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα αργότερα. Και αυτή η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

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Το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου 2023, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να ελέγξουν αυτοκίνητο στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Ο 17χρονος Χρήστος Μιχαλόπουλος, που οδηγούσε το όχημα, δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι το Λεοντάρι. Σύμφωνα με τις αρχές, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατά την επέμβαση των αστυνομικών ένας 41χρονος αρχιφύλακας πυροβόλησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 17χρονο στον τράχηλο. Ο Χρήστος υπέκυψε επί τόπου. Το αιματηρό περιστατικό, όπως και τα ανωτέρω, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διατάχθηκε δικαστική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο αστυνομικός παραπέμφθηκε σε δίκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα σε μπλόκο κοντά στην Πυργέλλα Άργους. Ο 20χρονος οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διαφυγή επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών όπλων τους, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση διατάχθηκε έρευνα και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

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