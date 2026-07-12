Έρευνα για τα αίτια. Ήταν σε διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) ένα δίχρονο αγοράκι, το οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής Κάτω Πάφου-Χλώρακας, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Αστυνομίας, το παιδί φαίνεται να ξέφυγε για λίγα μόλις δευτερόλεπτα από την προσοχή των γονιών του, με αποτέλεσμα να πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου όπου διέμενε η οικογένεια. Το δωμάτιο βρισκόταν στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου και το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Οι διασώστες παρέλαβαν το παιδί και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσηλευτήριο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία διεξάγουν έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Στο πλαίσιο των εξετάσεων λαμβάνονται καταθέσεις από τους γονείς του παιδιού, καθώς και από πρόσωπα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο την στιγμή του συμβάντος.

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Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες κατέγραψαν το περιστατικό λίγο μετά τις 6:00 μ.μ., γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες.

Η οικογένεια των Βρετανών τουριστών ταξίδευε με ακόμη ένα μικρό παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο βρισκόταν επίσης, μαζί τους κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Πηγή philenews.com